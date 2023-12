¿Qué enfermedades tenía Rosita Pelayo?

La actriz Rosita Pelayo murió este 16 de diciembre, luego de que hace unos días fue hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México.

La intérprete de producciones como La fea más bella y El pecado de Oyuki cumpliría 65 años este 19 de diciembre y padecía varias enfermedades que dificultaban su movilidad, pero no su ánimo, pues sus amigos cercanos, Alejandra Beffer y Jorge Zamitiz, comentaron a medios de comunicación que aún en sus últimos días bromeaba con ellos.

La salud de Rosita Pelayo

Artritis durante más de 40 años

Hace más de cuatro décadas, Rosita recibió un diagnóstico: artritis reumatoide degenerativa, la cual, según Mayo Clinic, es un trastorno inflamatorio crónico que afecta principalmente a las articulaciones, causa una dolorosa hinchazón, erosión en los huesos, deformidades y discapacidad física.

En una entrevista con Ventaneando en 2019, la actriz relató que al principio todo era fácil, por su edad, pero fue sufriendo más con los síntomas conforme pasó el tiempo.

Rosita Pelayo fue inseparable de los escenarios, en septiembre de 2022 estrenó la obra '¿Cómo darle sentido a tu vida?', en la cual tenía un monólogo. (Foto: Cuartoscuro.com).

En el canal de YouTube Qué padre con Sergio Medina, ella contó que con este diagnóstico le dejaron de dar trabajo, por lo que lanzó su monólogo en teatro ¿Cómo darle sentido a tu vida?, o como ella lo llamaba “me duele, pero me rio”: “Ya quiero que me suelten las enfermedades”.

Parestesia

Derivado de la artritis, Pelayo comenzó a padecer parestesia, un entumecimiento de piernas, pies, brazos y manos, lo cual la alejó de los escenarios durante un tiempo: “Como cuando se te duerme un brazo, parecido, pero se te queda toda la vida, sientes el hormigueo siempre”, explicó en Ventaneando.

“Cuando yo salí de La fea más bella (2006) me empecé a sentir muy mal”, explicó Pelayo en una entrevista con De primera mano, “el problema empezó cuando un día empecé a sentir entumecimiento en los empeines, la tal parestesia, es como una maldición”.

Debido a ello, Rosita dependía de una persona cuidadora que la ayudara en el día a día, desde comer hasta levantarse de la cama.

En De Primera Mano, Rosita agregó que siempre tenía esa sensación: “Un hormigueo increíble y que todo esto dura 24 horas, yo nunca descanso de eso, yo vivo así, así rio, duermo, me baño. Con todo eso trato de caminar, hago mi ‘chacoteo’ y no me importa, pero sí se siente bastante espantoso”.

Rosita Pelayo sufrió algunas complicaciones derivadas de las quimioterapias que recibió por cáncer en el colon. (Foto: Instagram @pelayorosita)

“Hasta la fecha me rehúso a estar enferma, rechazo la enfermedad, los doctores no me lo dicen pero yo lo siento ‘estás desahuciada”, mencionó Rosita en De primera mano en 2019.

Cáncer de colon

La actriz fue diagnosticada con cáncer de colon este 2023, en medio de una situación económica complicada, pidió apoyo económico y donaciones para lograr hacerse una cirugía y extirpar el tumor que le habían encontrado.

Luego de su operación, la intérprete recibió otra mala noticia: había otros dos tumores pequeños más que, por su tamaño y ubicación, no pudieron ser extraídos.

Pelayo estaba usando bolsas de colostomía, consecuencia de la cirugía a la que se sometió, y empezó dos tratamientos más para tratar esos dos tumores: pastillas de quimioterapia y radiación.

“Como quiera la artritis ya la estaba llevando, podía caminar un poco, pero el problema es el tumor canceroso”, explicó ella en Qué padre con Sergio Medina.

Anemia

Jorge Zamitiz detalló la salud de su amiga en Ventaneando hace unos días, luego de que fue hospitalizada de emergencia por deshidratación, además, mencionó que padecía anemia, la cual también la debilitaba.

“Llevaba tres semanas con la quimioterapia y la radiación, había estado perfecta, seguíamos haciendo nuestro programa y todo iba muy bien, esta última semana que era la final, se le empezó a complicar”.

Rosita Pelayo fue internada el 13 de diciembre. (Cuartoscuro / Tomás Acosta Ordaz)

¿De qué murió Rosita Pelayo?

Jorge Zamitiz explicó a medios de comunicación que Rosita Pelayo tenía metástasis (propagación de un foco cancerígeno) en su abdomen y estómago: “La explicación no encuentro alguna porque los médicos habían dicho en la primera operación que todo había salido bien... El cáncer así es”.

Según el presentador, ella empezó a tener en su bolsa de colostomía un poco de sangre, por lo cual la llevaron al hospital: “se dice que posiblemente sea consecuencia del tratamiento, que tenga una úlcera, todo esto se va agravando, tiene una deshidratación fuerte, está delicada”, dijo en Ventaneando inicialmente.

Zamitiz detalló que ella estaba consciente, muy cansada por la deshidratación y la anemia: “Todavía está haciendo sus bromas, está tratando de mantener su sentido del humor”.