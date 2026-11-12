Víctor Hugo, quien dio voz a Sylvester Stallone, critica doblaje de ‘Yo soy Rocky’: ‘Me preocupa’

La película 'Yo soy Rocky' cuenta con la participación de Tomás Galván, quien le da voz a Sylvester Stallone. (Foto: MGM/Press)

La elección de Tomás Galván, conocido como Imitandup, para doblar al joven Sylvester Stallone en Yo soy Rocky generó inconformidad en Víctor Hugo Aguilar, actor que dio voz al legendario boxeador en otras entregas de la franquicia.

El intérprete cuestionó la manera en que se construyó la voz del personaje y lanzó una advertencia sobre lo que ocurre actualmente en la industria del doblaje en México.

Sylvester Stallone interpretó al legendario boxeador Rocky. (Foto: Shutterstock).

¿De qué trata ‘Yo soy Rocky’?

La nueva película de Rocky, cuyo título original es I Play Rocky, es una producción biográfica dirigida por Peter Farrelly que cuenta cómo Sylvester Stallone luchó para llevar a la pantalla la historia del boxeador.

La trama se desarrolla durante los primeros años de la carrera del actor, cuando todavía enfrentaba dificultades para conseguir oportunidades en Hollywood. Después de escribir el guion sobre un peleador que recibe la oportunidad de su vida, Stallone tuvo que convencer a los productores de que él debía interpretar al personaje principal.

La decisión no fue sencilla: los estudios estaban interesados en el proyecto, pero no necesariamente en que el propio guionista encabezara el reparto. Stallone se negó a vender su historia si no podía protagonizarla y apostó por sí mismo, pese a las dificultades económicas y profesionales que atravesaba. La película ya se encuentra en la cartelera de los cines en México.

¿Qué dijo Víctor Hugo Aguilar sobre el doblaje de ‘Yo soy Rocky’?

La inconformidad de Víctor Hugo Aguilar se hizo pública después de que vio el tráiler de Yo soy Rocky y escuchó la interpretación de Tomás Galván como Anthony Ippolito, quien encarna al joven Stallone.

En un video difundido en sus redes sociales, Aguilar cuestionó que la voz elegida no correspondiera con la manera en que, desde su perspectiva, debe hablar Rocky Balboa.

“Para empezar, Rocky Balboa no habla así”, expresó al reaccionar al avance. El actor consideró que la producción pudo haber realizado una selección distinta para conservar la esencia del personaje.

En otra intervención, Aguilar aclaró que su molestia no se debía únicamente a que él no hubiera conseguido el papel. “A mí no me preocupa el no haberlo hecho, eso no me preocupa. Me preocupa la situación que está pasando”, señaló referente a los problemas de la industria en México, para ejemplo claro el doblaje de Wildwood con Ibarreche y Macarena García, que fue modificado ante las quejas de los espectadores.

El actor reconoció que Galván tiene habilidad para imitar voces, pero estableció una diferencia entre esa destreza y la preparación actoral que, a su juicio, se requiere para el papel.

“De repente llega alguien que, si bien es bueno imitando, es una cuestión diferente la que me hace enojar, porque es diferente que pongan a este personaje que no tenga las tablas suficientes para el personaje”, agregó.

¿Quién es el actor Víctor Hugo Aguilar?

Víctor Hugo Aguilar es un actor, cantante, abogado y director de doblaje mexicano. Su trayectoria incluye personajes reconocidos de la televisión y el cine, entre ellos Johnny Bravo, de la serie animada del mismo nombre; Hagrid, en algunas películas de Harry Potte’, y Rocky Balboa, en el redoblaje de las primeras cinco películas de la franquicia.

También ha participado en producciones como Spawn, Soy la Comadreja, Naruto y One Piece. Su vínculo profesional con el personaje de Stallone es uno de los motivos por los que sus comentarios sobre la nueva película llamaron la atención de los seguidores de la saga.

Aguilar había manifestado previamente su interés en participar en Yo soy Rocky antes de que se conociera la elección de Galván.

¿Quién es Tomás Galván, quien prestó su voz a Sylvester Stallone en ‘Yo soy Rocky’?

Tomás Galván es un creador de contenido, imitador y actor de doblaje mexicano conocido en redes sociales como Imitandup. Su trabajo se ha caracterizado por recrear voces de personajes y figuras populares, habilidad que lo llevó a abrirse camino en proyectos de doblaje.