Del productor de ‘Luis Miguel’: Esto sabemos de la serie biográfica de Angélica Rivera con Sofía Castro

Angélica Rivera prepara con Netflix una bioserie en la que se cuente su verdad detrás de la alta exposición pública que tuvo como la primera dama del país.

El proyecto tiene un ingrediente especial: Sofía Castro interpreta a su propia madre en esta producción, que aborda los retos personales que enfrentó Rivera cuando se convirtió en una de las figuras con mayor exposición en México.

La serie tiene detrás al productor de Luis Miguel, la serie y ya comenzó su desarrollo.

¿De qué tratará la serie biográfica de Angélica Rivera en Netflix?

La producción explora la historia de cómo la actriz Angélica Rivera pasó de ser una reconocida estrella de la televisión mexicana a convertirse en primera dama, un papel que implicó desafíos y sacrificios que no imaginaba enfrentar.

La trama busca ofrecer una mirada íntima a esa etapa de su vida y a las dificultades que encontró en el camino. La descripción del proyecto plantea que el verdadero papel de su vida se convirtió en ‘sobrevivir a la maquinaria del poder’.

Rivera también quiere mostrar aspectos de su historia personal que quedaron fuera de la conversación pública. “Contar mi historia desde mi esencia es un acto de libertad y valentía”, expresó al momento del anuncio de la producción.

“Durante años fui un personaje en la conversación pública. Hoy, con esta serie, quiero mostrar a la mujer detrás de los titulares, con sus errores, sus miedos y su capacidad para reinventarse”, añadió la actriz.

La serie biográfica de Angélica Rivera llega a Netflix en 2027. La plataforma confirmó que el proyecto ya se encuentra en desarrollo y que la producción comenzó a partir de la colaboración entre Rivera, su hija y el equipo creativo.

Por ahora, no se ha anunciado una fecha exacta de estreno ni se han detallado el número de episodios o la duración de la serie. Tampoco se han revelado avances, imágenes de las escenas o un tráiler oficial.

Sofia Castro será Angélica Rivera en serie autobiográfica (Foto: Cortesía Netflix).

Sofía Castro interpreta a Angélica Rivera en su serie biográfica

La encargada de interpretar a Angélica Rivera será su hija, Sofía Castro, actriz nacida en Ciudad de México en 1996 producto de la relación de la ‘Gaviota’ con el productor José Alberto Castro. Para ella, el proyecto representa un desafío profesional y personal, pues tendrá que reconstruir una etapa especialmente vulnerable de la vida de su madre.

“Interpretar a mi mamá en la etapa más compleja y vulnerable de su vida es un honor, una gran responsabilidad y el reto más grande de mi carrera”, expresó Castro.

La actriz mexicana también destacó la confianza de Netflix para participar en una historia que conoce desde una perspectiva familiar. “Es una gran oportunidad poder contar una historia que, al final, también es parte de la mía”, expresó.

La producción contará con Pablo Cruz y Juana Blaya como productores, bajo el sello de El Estudio, compañía audiovisual especializada en contenidos en español.

El proyecto tiene como atractivo adicional la participación de Pablo Cruz, quien también estuvo detrás de Luis Miguel, la serie, producción que llevó a la pantalla la historia del cantante mexicano.

La dirección está a cargo de Ana Lorena Pérez Ríos Gómez y Teresa Simone. El equipo de guion está integrado por Adriana Pelusi, Carolina Rivera, Larissa Andrade, Ana Sofia Clerici y José Miguel Núñez.

¿Qué pasó con Angélica Rivera después de ser primera dama?

Angélica Rivera fue primera dama de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018. Tras su divorcio en 2019, la actriz mantuvo un perfil más discreto antes de retomar su carrera artística.

En 2024, Rivera volvió a la actuación con una nueva versión de la telenovela Mirada de mujer, con lo que retomó una profesión que le dio reconocimiento entre el público mexicano.