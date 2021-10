La demanda que enfrentó ‘El Sol’ por la cancelación de gira con Alejandro Fernández

El estreno de la última temporada de Luis Miguel: La serie ya está disponible en la plataforma de Netflix. Dos aspectos llamaron la atención en el reciente lanzamiento de la compañía: el atípico día de estreno (jueves) y la publicación de seis capítulos en una sola exhibición.

Aún no está claro si la temporada solo comprende ese ‘six’ de entrega, pero los suscriptores y fans ya han comenzado a dar sus primeras opiniones respecto a los nuevos capítulos.

En el primer episodio se plantean varios dilemas de ‘El Sol’: su decadencia en escenarios por las constantes cancelaciones, su constante alcoholismo e inestabilidad emocional, los problemas financieros y las demandas.

Uno de las pugnas legales a las que se enfrentó Luis Miguel fue la demanda que emprendió el cantante Alejandro Fernández en su contra.

¿Por qué Alejandro Fernández demandó a Luis Miguel?

En 2015 comenzaron algunas negociaciones para que ‘El Potrillo’ y ‘LuisMi’ concretaran una gira artística que comprendería de abril a noviembre de 2016.

Sin embargo, después de un año y medio de inversiones, reuniones, y acuerdos no cumplidos por parte de ‘El Sol’, Alejandro Fernández comunicó que dicha gira no se llevaría a cabo.

Esta aseveración se emitió a través de un comunicado de Fernández difundido por Star Productions. En un par de párrafos el cantante compartió a fans y seguidores las razones de la cancelación:

“Después de año y medio de grandes esfuerzos por parte mía y de mi equipo de trabajo por darle a nuestro público una gran gira, lamentablemente no pudimos llegar a ningún acuerdo. Me hubiera gustado mucho complacer con este proyecto a todo mi público”, apuntó el cantante.

Asimismo, ‘El Potrillo’ lamentó que las cosas no se hayan concretado como se había previsto, sin embargo aseguró que las fechas de sus conciertos seguirían vigentes:

“Siempre he tenido un gran compromiso con mi gente, pero las cosas no sucedieron como queríamos, y aunque no se haya podido realizar esta gira, seguiré con mis fechas y les aseguro que vienen más y mejores cosas, dando lo mejor de mí para todos ustedes, y mientras unos construyen muros, yo siempre seguiré rompiendo fronteras”, finalizó.

La compañía Star Productions agregó en el comunicado que ambos artistas habían firmado con el promotor los acuerdos preliminares a la celebración del contrato formal.

Pese a las dificultades, aún había esperanza de recuperar el proyecto. Durante el primer trimestre de 2016 hubo intentos para reanudar las negociaciones, con el objetivo de que la gira se concretara de marzo a septiembre de 2017.

El resultado fue el mismo: silencio. Los meses transcurrieron sin respuesta para la elaboración de los contratos y las respectivas firmas.

Debido a la falta de cumplimiento en dichos acuerdos preparatorios, la promotora emprendió un proceso legal que comunicó en el mismo boletín de manera que el público estuviera enterado de la situación y evitaran malos entendidos.

“... nos hemos visto en la necesidad de presentar un procedimiento legal en el que se hacen del conocimiento a la autoridad una serie de hechos relacionados con las negociaciones iniciales de la citada gira”, señaló Star Productions en el documento.

¿Cómo terminó la pugna legal entre ‘El Potrillo’ y ‘LuisMi’?

La demanda de Alejandro Fernández en contra de Luis Miguel ascendió a 5 millones de dólares. Si bien parecía que los acuerdos eran viables algunos meses después de que Fernández emprendiera el procedimiento legal, ‘El Potrillo’ no claudicó y continuó la demanda.

Luis Miguel atravesaba por una crisis económica fuerte, por tanto le parecía poco viable pagar dicha suma. Sin embargo vino al ‘rescate’ un empresario, Carlos Bremer, famoso por ser parte del jurado en el programa Shark Tank México.

Bremer fue pieza fundamental en la negociaciones para la liquidación de pago de la demanda. El empresario aseguró en octubre de 2018 que la deuda ya había sido finiquitada y que Alejandro Fernández ‘apoyó' para que el ‘rescate’ se concretara.

Si bien en la serie no se hace mención ‘con pelos y señales’ del conflicto legal entre los cantantes, sí hay un diálogo en el que se menciona la situación con ‘Alex’, lo cual remite a la demanda que ‘El Sol’ enfrentó a partir de marzo de 2016.