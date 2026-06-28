Tras la Batalla del Gaznate: ¿A qué hora sale el capítulo 2 de ‘La Casa del Dragón’, temporada 3?

La Casa Targaryen vuelve al centro del conflicto en la tercera temporada de La Casa del Dragón, la precuela de Game of Thrones. (Foto: Theo Whiteman/HBO, Warner Bros Discovery Prensa)

Durante dos años, el destino de la Casa Targaryen permaneció en pausa. La disputa por el Trono de Hierro, las alianzas que dividieron a Poniente y la guerra entre los llamados negros y verdes quedaron suspendidas hasta el estreno de La Casa del Dragón 3.

La tercera temporada adapta una nueva parte de Fuego y Sangre, el libro de George R.R. Martin que narra la guerra civil de la dinastía Targaryen, dos siglos antes de los acontecimientos de Game of Thrones.

El capítulo 1 de La Casa del Dragón abrió un nuevo momento para personajes que ahora enfrentan una guerra sin posibilidad de marcha atrás.

Capítulo 2 de ‘La Casa del Dragón’, temporada 3: Fecha, hora, canal

El episodio 2 llega este domingo 28 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, tanto en el canal HBO como en HBO Max, plataforma donde también están disponibles las dos temporadas anteriores de la serie y Game of Thrones.

**** Alerta de spoilers

La tercera temporada de La Casa del Dragón continúa este domingo con el estreno del episodio 2 en HBO y HBO Max. (Foto: Warner Bros Discovery Prensa) (Ollie Upton/HBO)

La guerra por el Trono de Hierro apenas comienza

El episodio inaugural, titulado 'Salt and Sea, Fire and Blood’ (’Sal, mar, fuego y sangre’), fue escrito para televisión por Ryan Condal y dirigido por Loni Peristere.

Al fin llegó la esperada Batalla del Gaznate, un enfrentamiento entre la flota de Corlys Velaryon, conocido como la Serpiente Marina, y la armada de la Triarquía liderada por Sharako Lohar.

Durante el combate participaron los dragones Vermax, Robaovejas y Moondancer, mientras Jacaerys Velaryon decidió mantener a Rhaenyra alejada del campo de batalla para protegerla en Rocadragón.

El desarrollo de la batalla cambió cuando Rhaena perdió el control de Robaovejas y sembró el caos entre aliados y enemigos. En medio de la confusión, Vermax fue alcanzado por un enorme proyectil disparado desde una de las naves de la Triarquía.

El dragón cayó al mar y murió a causa de sus heridas, dejando a Jacaerys indefenso, quien fue asesinado por los enemigos. El episodio también mostró la muerte de la almirante Sharako Lohar a manos de Alyn de la Marea y concluyó con la imagen del cuerpo del príncipe flotando en el mar, un desenlace que marca un punto de inflexión en la guerra por el Trono de Hierro. Ahora veremos la reacción de Rhaenyra a la muerte de su heredero.

La historia basada en Fuego y Sangre, de George R.R. Martin, estrena un nuevo episodio cada domingo hasta el 9 de agosto. (Foto: Warner Bros Discovery Prensa) (Theo Whiteman/Theo Whiteman/HBO)

Más allá de los dragones, el conflicto sigue siendo una historia familiar

Aunque la serie es conocida por sus batallas, criaturas fantásticas y luchas por el poder, parte del elenco considera que el verdadero eje de la historia está en las relaciones entre sus personajes.

Steve Toussaint, quien interpreta a Corlys Velaryon, aseguró que tanto La Casa del Dragón como Game of Thrones son, en esencia, “un drama familiar”.

La serie aborda temas como el poder, la herencia y los vínculos familiares, elementos que considera centrales en la historia. Como ejemplo mencionó a Rhaena, quien, pese a no tener un dragón, “intenta desesperadamente demostrar su valía en esta familia, sintiéndose profundamente inferior”.

Phoebe Campbell, actriz que interpreta precisamente a Rhaena Targaryen, coincidió con esa visión y afirmó que el público encuentra puntos de conexión con la serie porque “hay tantas cosas con las que la gente se puede identificar”. También señaló que su personaje, en esta nueva temporada, “ha llegado a donde necesita estar”.

El primer episodio de la tercera temporada abrió una nueva etapa en la Danza de los Dragones y dio paso al siguiente capítulo de la historia. (Foto: Warner Bros Discovery) (Theo Whiteman/HBO)

Toussaint añadió que la ficción también refleja distintas formas de ejercer el poder y recordó que “el poder puede ser un privilegio, pero también una responsabilidad”. En ese sentido, consideró que las acciones de quienes gobiernan siempre tienen consecuencias que terminan afectando a otros.

Campbell destacó que la guerra retratada en la serie tiene un paralelismo con la realidad porque “cuando uno está en guerra, la guerra no es algo insignificante, tiene un coste enorme”.

Calendario de estrenos de La Casa del Dragón temporada 3

La tercera temporada tendrá ocho episodios, que llegarán semanalmente hasta agosto.

Episodio 1: 21 de junio.

Episodio 2: 28 de junio.

Episodio 3: 5 de julio.

Episodio 4: 12 de julio.

Episodio 5: 19 de julio.

Episodio 6: 26 de julio.

Episodio 7: 2 de agosto.

Episodio 8: 9 de agosto.

Olivia Cooke regresa como Alicent Hightower, uno de los personajes centrales en la disputa por el Trono de Hierro durante la tercera temporada de La Casa del Dragón. (Foto: Warner Bros Discovery Prensa) (KEVIN BAKER/Kevin Baker/HBO)

De acuerdo con datos de Warner Bros. Discovery citados por Variety, el primer episodio de la tercera temporada acumuló 21.5 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros tres días de disponibilidad, una cifra obtenida a partir de la audiencia del canal HBO y las reproducciones registradas en HBO Max.

Aunque representa una disminución del 8 por ciento respecto al estreno de la segunda temporada, que alcanzó 23.4 millones de espectadores en el mismo periodo, la compañía también destacó que durante la semana previa al lanzamiento el consumo de la segunda temporada se triplicó en la plataforma de streaming. La serie ya tiene confirmada una cuarta entrega.

Con información de EFE.