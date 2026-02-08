Eliminado de ‘Exatlón México’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el Duelo por la supervivencia?

Los participantes de 'Exatlón México' se preparan para una nueva eliminación. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Los participantes de Exatlón México se enfrentan a un nuevo duelo por mantenerse dentro del reality en medio del corte de una mala racha del Equipo Rojo, que no podía vencer a sus rivales y sacarlos del programa de TV.

La temporada 9 integró una nueva dinámica y se trata del Draft de Exatlón México, donde atletas compiten por conseguir un lugar para la siguiente edición del reality sin que todavía termine la actual.

Y aunque los integrantes del Equipo Rojo y del Azul apoyan a los aspirantes, ellos se enfrentan al Duelo y buscan vencer para no ser el próximo eliminado de Exatlón México.

Antonio Rosique es el conductor principal de 'Exatlón México' 2026. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Horario de ‘Exatlón México’: ¿A qué hora ver al eliminado del reality show?

Exatlón México tuvo diferentes modificaciones en el horario de la eliminación, que se lleva a cabo todos los domingos.

El reality show donde compiten los atletas regresó a su horario habitual de inicio que es a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México, luego de moverlo a consecuencia de La Granja VIP.

¿Dónde ver al eliminado de ‘Exatlón México’?

La novena temporada de Exatlón México cuenta con diferentes sitios de transmisión, tanto en la TV abierta de manera gratuita como en plataformas de streaming.

Las opciones completas para seguir en vivo el reality show de TV Azteca son las siguientes:

Azteca UNO (TV abierta)

(TV abierta) App de TV Azteca

Página web de TV Azteca

Amazon Prime Video en la pestaña TV en directo (requiere de una suscripción con costo para acceder)

En caso de perderte el programa, puedes ver los momentos más destacados en las redes sociales oficiales del programa de TV y en las actualizaciones con lo más importante de la emisión en El Financiero Entretenimiento.

Participantes del Draft para la décima temporada de ‘Exatlón México’

Durante las competencias de la temporada 2026 de Exatlón México comenzó la selección de los participantes para la próxima edición del reality show.

En la semana 19 compiten cuatro mujeres por un solo boletos para colarse en el programa de TV y son las siguientes:

Angélica López

Fernanda Richaud

María Cázares

Natasha Septién

Ellas visten una casaca negra y tienen el beneficio de recibir consejos del resto de los integrantes, además Natasha llegó con una vida extra para el duelo final.

Anteriormente, fue Jerry Lizárraga quien consiguió el primer lugar en la décima temporada del programa de TV.

¿Quién ganó la Villa 360 de ‘Exatlón México’?

La Villa 360, beneficio para los atletas de Exatlón México, se disputa durante la semana en dos ocasiones.

En la semana 19 del reality show los primeros ganadores fueron los integrantes del Equipo Azul, quienes lograron mantenerla en su poder.

Lista de eliminados de ‘Exatlón México’ 2026 hasta el momento

La lista de eliminados del programa de TV tiene a atletas que se fueron por la vía de la expulsión y otros más que abandonar su lugar en la competencia a consecuencia de lesiones, ese es el caso de Aristeo Cázares, leyenda del Equipo Rojo.

Estos son los atletas que quedaron fuera del reality show hasta el momento: