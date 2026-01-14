¿A qué hora se estrena el tercer capítulo de ‘Jujutsu Kaisen’ temporada 3 en México?

La temporada 3 de Jujutsu Kaisen avanza con estrenos semanales tras el lanzamiento de sus dos primeros episodios el pasado 8 de enero, fecha en la que comenzó la adaptación animada del arco El Juego del Sacrificio (Culling Game).

Luego del estreno doble de los episodios ‘Ejecución’ (48) y ‘De nuevo’ (49), Jujutsu Kaisen, serie producida por MAPPA y basada en el manga de Gege Akutami, entra ahora en su tercer capítulo, el cual se puede traducir como ‘Sobre el Juego del Sacrificio’ o ‘Sobre la migración de la muerte (50)’.

¿Dónde y cuándo ver el tercer capítulo de ‘Jujutsu Kaisen’ temporada 3?

El tercer capítulo de Jujutsu Kaisen temporada 3, correspondiente al episodio 50, se estrena el jueves 15 de enero en Crunchyroll. Para México, los lanzamientos en la plataforma de streaming son a las 11:00 horas (tiempo del centro).

Este estreno aplica de manera simultánea para los territorios de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, India y Sudeste Asiático, conforme a los horarios regionales establecidos por la plataforma.

Crunchyroll concentra la transmisión internacional del anime y también cuenta con las temporadas anteriores y la película Jujutsu Kaisen 0.

'Jujutsu Kaisen' estrena su espisodio 50 el 15 de enero de 2026. (Foto: jujutsukaisen.jp).

Según la información publicada en el sitio oficial de Jujutsu Kaisen, el episodio 50 se sitúa después de los asesinatos ocurridos en Shibuya y muestra a Yuji Itadori marcado por la culpa de lo sucedido.

En ese contexto, el personaje duda sobre su propio papel, hasta que las palabras de Megumi Fushiguro, quien le pide ayuda de forma directa, lo impulsan a seguir adelante. A partir de ese momento, Yuji se reúne con el grupo que permanece oculto en la Escuela Técnica de Jujutsu, entre ellos Yuki Tsukumo, para reorganizarse y definir los siguientes pasos.

El grupo decide buscar respuestas clave y se dirige al Palacio de las Estrellas con el objetivo de encontrarse con Tengen. Durante ese encuentro, los personajes intentan comprender cómo liberar a Satoru Gojo del Reino Prisión y esclarecer las verdaderas intenciones y planes de Kamo Noritoshi.

Tengen no solo responde a estas preguntas, sino que también explica el origen del sistema conocido como El Juego del Sacrificio, un enfrentamiento estructurado entre personas a las que se les ha concedido poder de jujutsu, sentando las bases del conflicto que se desarrollará en el resto del arco.

Tras los asesinatos de Shibuya, Yuji supera su culpa para reunirse con sus aliados y, al buscar respuestas con Tengen, se revela el origen y el propósito del Juego del Sacrificio y los planes de Kamo Noritoshi. (jujutsukaisen.jp).

Calendario confirmado de estrenos de ‘Jujutsu Kaisen’ temporada 3

El sitio oficial del anime detalla que el primer bloque del arco Death Match: Parte 1 se compone de 12 episodios, con la siguiente distribución:

Episodios 48 al 54 : del 8 de enero al 12 de febrero

: del Interludio especial : 19 de febrero

: Episodios 55 al 59: del 26 de febrero al 26 de marzo

Para Crunchyroll México, el calendario queda de la siguiente forma:

Jueves 8 de enero : Episodios 48 y 49

: Episodios 48 y 49 Jueves 15 de enero : Episodio 50

: Jueves 22 de enero : Episodio 51

: Episodio 51 Jueves 29 de enero : Episodio 52

: Episodio 52 Jueves 5 de febrero : Episodio 53

: Episodio 53 Jueves 12 de febrero : Episodio 54

: Episodio 54 Jueves 19 de febrero : Interludio

: Interludio Jueves 26 de febrero : Episodio 55

: Episodio 55 Jueves 5 de marzo : Episodio 56

: Episodio 56 Jueves 12 de marzo : Episodio 57

: Episodio 57 Jueves 19 de marzo : Episodio 58

: Episodio 58 Jueves 26 de marzo: Episodio 59

Jujutsu Kaisen 3 tiene 12 episodios en su primer bloque. (Foto: X @animejujutsu).

Reparto confirmado para la temporada 3 de ‘Jujutsu Kaisen’

El elenco japonés confirmado incluye a:

Junya Enoki como Yuji Itadori

como Yuma Uchida como Megumi Fushiguro

como Mikako Komatsu como Maki Zen’in

como Megumi Ogata como Yuta Okkotsu

como Daisuke Namikawa como Choso

como Noriko Hidaka como Yuki Tsukumo

como Yoshiko Sakakibara como Master Tengen

como Kazuya Nakai como Kinji Hakari

como Yuki Sakakihara como Kirara Hoshi

como Tomokazu Sugita como Hiromi Higuruma

El equipo de producción de ‘Jujutsu Kaisen’ temporada 3 integra a:

Creador original: Gege Akutami

Gege Akutami Dirección: Shota Goshozono

Shota Goshozono Composición de la serie: Hiroshi Seko

Hiroshi Seko Diseño de personajes: Hiromi Niwa y Yosuke Yajima

Hiromi Niwa y Yosuke Yajima Música: Yoshimasa Terui

Yoshimasa Terui Estudio de animación: MAPPA

El tema de apertura es ‘AIZO’, interpretado por King Gnu, y acompaña las secuencias mostradas en los avances oficiales de la temporada.