Los Reyes Magos llegaron… con memes: Los mejores que dejó el 6 de enero

El 6 de enero se celebra el día de Reyes, una tradición en la cual los niños que se portaron bien reciben juguetes. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Capturas de pantalla)

‘Hoy algo cambió dentro de Lotso…’ Aunque este día de Reyes los niños están felices luego de descubrir diferentes juguetes y regalos debajo del árbol de Navidad, muchos millennials no están felices con los tres magos de oriente.

¿Por qué? No todos recibieron un obsequio este 6 de enero, por lo que han demostrado su inconformidad muy a su estilo: ¡con memes! Los cuales no solo son sobre esta tradición, también giran en torno a las codiciadas roscas de Reyes.

Y claro que hay memes sobre el triste final del maratón Guadalupe-Reyes, con el cual se acaban los días de fiesta y mucha comida. Es así que mientras los pequeños juegan con sus nuevos regalos, los adultos sacaron su ‘niño interior’ con bromas en redes sociales (¿ya qué más queda?).

¡Pero las risas no faltaron! Los mejores memes del día de Reyes 2026

¿Otro año sin el micro hornito, los Hot Wheels o, para los más modernos, el primer puesto de tacos de Mi Alegría? No eres la única persona en esta situación, ya que parece ser un común denominador entre todos los adultos.

Los mejores memes del día de Reyes. (Foto: Captura de pantalla)

Es así que muchos han bromeado sobre lo celosos que se sienten al ver que sus sobrinos tienen muchos regalos y no solo eso: ¡el día libre para jugar sin preocupaciones!, por lo cual solo nos queda decir: ‘órale, qué chido’.

Otros más jugaron al mostrarse asombrados por no recibir ni un par de calcetines este año; aunque hubo a quienes los Reyes Magos los sorprendieron al solicitarles independizarse o conseguir empleo.

Los mejores memes del día de Reyes. (Foto: Captura de pantalla)

Y claro que no falta quien está triste, debido a que le pidió a los magos de oriente que le regalaran a su artista favorito o trajera de vuelta a su expareja, pero sus peticiones no fueron escuchadas.

Más allá de todos los juguetes que no recibimos, otros más hicieron memes sobre las Roscas de Reyes y no solo por el costo o lo difícil que se vuelve conseguir una el mismo 6 de enero, sino por los niños que están al interior y sus extravagantes diseños.

Los mejores memes del día de Reyes. (Foto: Captura de pantalla)

Otros más, recordaron que, aunque falta más de un mes, cada vez está más cerca uno de los momentos favoritos del año para todos los ‘foodies’: el día de la Candelaria, ya que la tradición dicta que a quien le salió el niño en la rosca debe pagar los tamales.

¿Por qué se celebra el día de Reyes en México?

El día de Reyes es una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país y Miguel Ángel Ayala, profesor de Ciencias Sociales, explica para el Tecnológico de Monterrey que su origen está en la religión.

Él indica que la Biblia señala que magos acudieron a visitar a Jesús luego de su nacimiento, y aunque no se especifica si fueron tres ni sus nombres, sí se menciona que ellos llevaban como obsequios oro, incienso y mirra.

Aunque no es una celebración exclusiva de México, el profesor Miguel Ángel Ayala explica que en cada región se realiza de forma distinta, ya que “esta festividad no nació como una sola, diversos elementos a lo largo del tiempo fueron adicionados”, señala.

El Gobierno de México agrega que en países como España y México se acostumbra que los niños escriban en una carta lo que les gustaría recibir como obsequios, además de informar qué tan bien se portaron durante todo el año.

Y aunque en la actualidad es común recibir regalos, el profesor Miguel Ángel Ayala indica para el portal del Tecnológico de Monterrey que no siempre fue así, sino que comenzó desde el siglo XX.