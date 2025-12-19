Protege a tus héroes de Hawkins con las veladoras de ‘Stranger Things’: ¿Dónde y cómo conseguirlas en CDMX?

Netflix prepara una activación en la que regalará veladoras de los personajes de 'Stanger Things'.

¿Es obra del Upside Down? Este fin de semana, Netflix regalará veladoras temáticas de Stranger Things, la serie que cautivó a millones desde su lanzamiento, en vísperas del estreno del volumen 2 de la quinta temporada.

Dicha activación es completamente gratuita, lo único que necesitas es demostrar que eres fan de Eleven y los demás personajes de Stranger Things, y levantarte temprano para acudir al evento.

Después de recibir tu veladora, lo único que queda es contar los días para conocer qué sigue en esta historia, que está a punto de terminar. ¿Estás listo para lo que tiene preparada la serie?

‘Stranger Things 5′: ¿Cómo son las velas que regalará Netflix?

“Prende una velita para enviarle luz y fuerzas a Jonathan y compártela usando#MéxicoUnidoPorHawkins”, escribió Netflix Latinoamérica a través de redes sociales para pedir a los seguidores de la serie que ‘oraran’ por los personajes, que están próximos a enfrentarse a más aventuras.

En su misma plataforma, Netflix compartió las imágenes de estas velas que regalará, con diseños muy similares a los de alguna veladora con la imagen de un santo; diseños coloridos, la imagen ilustrada del personaje muy al estilo de animación de los ochenta, y su nombre aparecen en estas piezas.

Tal como las que a veces se ponen en los altares, estas velas son altas y delgadas, con colores que nos recuerdan a la serie. Algunos de los personajes que están en estas veladoras son:

Jonathan

Nancy

Mike

Erica

Max & Lucas

Will

Eleven

Robin

Dustin

Steve

La cera es roja y azul, dependiendo del modelo que prefieras, y en sus redes sociales Netflix prende cada una como símbolo de apoyo para los protagonistas de esta serie y aquellos que pudiesen correr peligro en el volumen 2.

Fechas, horario y ubicación donde Netflix regala veladoras de ‘Stranger Things’

“Seamos el faro de esperanza que nuestros héroes de Hawkins necesitan en esta última aventura y ven por tu vela para protegerlos”, escribió Netflix en una publicación donde dan más detalles sobre esta activación.

Se llevará a cabo los próximos 20 y 21 de diciembre en Mercado Escandón de la Ciudad de México; para entrar, lo puedes hacer desde el estacionamiento, que es donde regalarán las veladoras.

Te esperan a partir de las 10 a.m. y hasta las 6:00 p.m. o hasta agotar existencias. Te recomendamos llegar con anticipación, pues es probable que se acaben pronto y estas se asignarán conforme vayan llegando.

Solo se regalará una vela por persona, así que si quieres la colección completa o semicompleta, puedes pedirle a alguien que te acompañe. La plataforma advierte que la venta de estos artículos está prohibida al ser un producto promocional y gratuito.

Fechas : sábado 20 y domingo 21 de diciembre

: sábado 20 y domingo 21 de diciembre Horario : de 10:00 a.m. a 6:00 p.m

: de 10:00 a.m. a 6:00 p.m Dirección: Avenida José Martí esquina con Agricultura, Escandón I Sección, Ciudad de México.

¿Cuándo se estrena ‘Stranger Things’ 5, volumen 2?

Netflix ha confirmado oficialmente que el Volumen 2 de ‘Stranger Things’ 5 se estrenará el próximo 25 de diciembre de 2025. Tras el exitoso lanzamiento de la primera parte a finales de noviembre, esta segunda tanda de episodios llegará en plena Navidad para continuar con la batalla final contra Vecna en Hawkins.

Este volumen estará compuesto por tres capítulos clave (episodios 5, 6 y 7), titulados “Shock Jock”, “Escape from Camazotz” y “The Bridge”, los cuales prometen una duración extendida y una carga emocional intensa que preparará el terreno para el cierre definitivo de la producción de los hermanos Duffer.

El estreno global está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) permitiendo que los seguidores de la serie disfruten de la continuación de la historia de Eleven y su grupo de amigos.

El gran final de la serie (episodio 8) aterrizará en la plataforma apenas unos días después, el 31 de diciembre, cerrando así una década de historia paranormal y nostalgia ochentera.