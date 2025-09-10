Oasis en México 2025: Horarios, cómo llegar, objetos permitidos y lo que debes saber del concierto

El regreso de Oasis llega a México los próximos 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de CDMX.

La espera terminó: Oasis en México 2025 es una realidad. La mítica banda británica liderada por los hermanos Gallagher vuelve a los escenarios de la capital después de más de 15 años.

El regreso de Oasis no es solo un concierto. Es un acontecimiento cultural que conecta generaciones, desde quienes vivieron la época dorada del britpop hasta los más jóvenes que descubrieron himnos como ‘Wonderwall’ o ‘Don’t Look Back in Anger’ en plataformas digitales.

La Ciudad de México se prepara para vivir una experiencia que promete quedar grabada en la memoria colectiva de todos aquellos que crecieron con sus canciones y esperaban su retorno a los escenarios.

¿Cuándo y dónde se presentará Oasis en México en 2025?

Los conciertos de Oasis en CDMX 2025 están programados para los días 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes de Latinoamérica.

Este regreso marcará un momento histórico, ya que la banda no tocaba en México desde 2008. La elección del estadio confirma la magnitud del evento, diseñado para recibir a más de 60 mil personas cada noche.

Oasis tiene dos fechas en México. (Foto: Especial El Financiero)

Ubicación: ¿Dónde está y cómo llegar al Estadio GNP Seguros en CDMX?

El Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) es uno de los escenarios más importantes de la Ciudad de México en donde los fanáticos mexicanos de los hermanos Gallagher presenciarán su regreso triunfal.

Se encuentra en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, al igual que el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco y para llegar existen varias opciones de transporte público.

Metro : Por lo regular, la entrada más cercana a los accesos del Estadio GNP Seguros es la Puerta 6, que se encuentra a unos pasos de la estación Ciudad Deportiva, de la línea 9 (café) .

: Por lo regular, la entrada más cercana a los accesos del Estadio GNP Seguros es la Puerta 6, que se encuentra a unos pasos de la . Metrobús : En caso de que prefieras metrobús, te puedes bajar en la estación Iztacalco, de la línea 2 (morada) . La puerta más cercana a este acceso es la 15.

: En caso de que prefieras metrobús, te puedes bajar en la . La puerta más cercana a este acceso es la 15. Trolebús: Al igual que en metro, la estación más cercana es Ciudad Deportiva, de la línea 2.

De igual forma puedes llegar en automóvil, el acceso al estacionamiento del Estadio GNP Seguros es sobre Viaducto Río de la Piedad.

Objetos permitidos y no permitidos al concierto

Al igual que en eventos como el Vive Latino 2025 o el EDC México, existe una lista de objetos con los que sí y con los que no puedes entrar al estadio, principalmente por seguridad.

Lo que sí puedes ingresar al Estadio GNP Seguros son:

Mochilas o bolsas pequeñas con tamaño máximo de 30 x 30 centímetros

Lentes de sol

Maquillaje en polvo

Sombreros y/o gorras

Gel antibacterial

Cámara desechable y/o instantánea

Tapones para los oídos

Bolsas tipo ziploc medianas y transparentes

Banderas sin hasta (máximo de 1 metro de largo)

Bloqueador solar de 100 mililitros

Medicamento (solo con receta médica)

Cargadores portátiles para dispositivos móviles

Toallas femeninas (1 pieza cerrada)

Tampones en empaque cerrado

Binoculares

En cuanto a los objetos no permitidos, la lista también es extensa, y entre estos se encuentran:

Cámaras de foto y/o de video (réflex y digitales)

Palos Selfie

iPad y/o tablet

Paraguas

Mochilas abultadas

Cartulinas

Letreros

Pancartas

Alimentos

Bebidas

Drogas

Armas

Pilas

Cigarros, vapes y encendedores

Rayos láser y/o luces químicas

Aerosoles

Drones

Cadenas largas

Joyería con picos.

¿Qué canciones tocará Oasis en CDMX 2025? Setlist esperado en el Estadio GNP Seguros

El repertorio de Oasis incluye clásicos de sus discos más emblemáticos como ‘Definitely Maybe’ y ‘(What’s the Story) Morning Glory?’.

Canciones como ‘Wonderwall’, ‘Champagne Supernova’ y ‘Don’t Look Back in Anger’ figuran entre las más esperadas, prometiendo un viaje sonoro cargado de nostalgia y energía britpop.

Sin embargo, todavía no hay una lista oficial de temas que cantarán Liam y Noel Gallagher, por lo que hay mucha expectativa sobre lo que ocurrirá.

¿Qué banda va a abrir el concierto de Oasis en México?

Antes de la presentación de Oasis, la agrupación Cage The Elephant se encargarán de abrir el espectáculo y calentar motores para las tres fechas históricas de Oasis en México.

Cage The Elephant es una banda de indie rock y rock alternativo que tocará alrededor de una hora antes que los hermanos Gallagher. Ellos ya acompañaron a la agrupación a sus conciertos en diversas partes del mundo.