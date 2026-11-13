Crece 60 por ciento la conexión aérea en Los Cabos;  van por diversificar turismo

El incremento del volumen de pasajeros a Los Cabos alimenta el turismo.

Enclavados en Baja California Sur, Los Cabos se ha consolidado como uno de los destinos turísticos de México con mayor éxito en la última década, en donde las conexiones aéreas crecieron 61 por ciento en ese mismo periodo y la afluencia de viajeros casi se duplicó.

Ahora, la apuesta de Los Cabos consiste en diversificar sus mercados emisores para aminorar su dependencia de viajeros estadounidenses , principalmente los provenientes de California, y así equilibrar la composición del mercado, además de ampliar las experiencias en el destino, afirmó en entrevista para El Financiero, Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca).

El directivo explica que incrementar el volumen de viajeros en el destino no es el principal objetivo, sino que la estrategia está enfocada en la calidad del producto turístico, de las experiencias.

“Debe continuar creciendo en la diversificación y en los nichos que son donde podemos aportar valor. No queremos ser un destino para todo tipo de viajeros, porque no lo vamos a poder hacer. Los Cabos tiene segmentos específicos como la naturaleza, la gastronomía, el wellness, las reuniones, en esos podemos ser competitivos, el mercado es cada vez más complejo”, apunta Esponda.

La apuesta de Los Cabos para las siguientes dos décadas consiste en ampliar los países emisores de sus turistas, manteniendo un equilibrio entre el mercado de Estados Unidos , y otros puntos como Europa o Sudamérica.

Los primeros pasos para diversificar el origen de los visitantes está ocurriendo de manera coyuntural: a medida que los canadienses están viajando menos a Estados Unidos, estos han comenzado a llegar a Los Cabos con mayor volumen.

Durante este año, la caída en ingreso de viajeros procedentes de la Unión Americana a Los Cabos ha sido compensada por el crecimiento de los canadienses que están llegando a Baja California Sur.

Esponda explicó que no solo se está buscando el equilibrio en los mercados emisores de turistas , sino en el producto que tiene el destino para que los viajeros realicen una mayor derrama, además de que se queden más tiempo.

En ese sentido, mientras que el viajero estadounidense se queda 4 noches, los europeos suelen vacacionar durante un par de semanas, una situación que incrementa la derrama, así como una mayor ocupación.

(El Financiero)

Turistas que llegan a Los Cabos en aviación privada se triplican

Una de las apuestas del destino turístico , que se encuentra entre los tres más importantes del país, es atraer viajeros con opciones de lujo.

Durante la última década, las llegadas de turistas en aviación privada se triplicó.

Entre los segmentos que mayor gasto generan en Los Cabos se encuentra el de la pesca deportiva, que genera 3 mil 500 dólares por cada viajero que llega al destino con ese fin.

En los últimos años, el concepto de branded residences, es decir, propiedades de lujo que se desarrollan con marcas hoteleras reconocidas, está comenzando a apuntarse como una de los motores turísticos en Los Cabos .

Las branded residences o residencias de marca son viviendas o apartamentos privados que se desarrollan, diseñan y gestionan bajo los estándares de una marca de prestigio internacional.

Frecuentemente operan con cadenas hoteleras de lujo, pero también participan firmas de moda, alta costura, como Armani, Versace o hasta automotrices: Porsche o Bentley.

“Ese segmento representa una oportunidad porque al momento se está dando la diversificación en productos hoteleros. Al momento que entró el producto de branded residences trajo a un tipo de viajero que no solo busca quedarse cinco días, sino invertir porque obtiene un valor importante”, dijo Esponda.

Marcas como Aman, St Regis y Four Seasons están por abrir propiedades en Los Cabos. Algunas de ellas contarán con este concepto de propiedades de lujo que son atractivas para los inversionistas, pero que también atraen a empresarios y artistas.

La apuesta de Los Cabos es mantener su nivel de viajeros en una media de 3.5 millones de viajeros anuales, no como una negación para aumentar este volumen, sino como una cifra saludable para el destino, en donde se está concentrando en la experiencia, más allá que en el turismo masivo.

“Este año vamos a cerrar en 3.5 millones de visitantes. Ese me parece un nivel sostenible en el volumen, pero nos tenemos que concentrar en mayor derrama y mayor estadía”, agrega Esponda.