Formalidad y crecimiento económico, desafíos para la seguridad financiera de los trabajadores

En una realidad en la que los fondos ahorrados en las Afores serán insuficientes ante el avance en la calidad de vida. (Foto: Shutterstock)

La formalidad del empleo y su desarrollo, ligado al crecimiento económico, son los principales desafíos para la seguridad financiera de los trabajadores, señaló Pedro Sánchez Cuerzo, socio director de Asesores en Comunicación y Consultoría Patrimonial de Sura Investments.

“La generación de riqueza como país, mucha de la cual está en manos de la combinación de empresarios, empresas y colaboradores, es el paso número uno y, dicho esto, hay medidas, compromisos que se han asumido y ahora hay que financiarlos; el más importante son las aportaciones que se están haciendo a las Afores”, explicó durante el EF Meetpoint virtual.

¿Cuál es la base importante para crear un fondo de ahorro?

Hoy en día ya se están haciendo aportaciones importantes a las Afores; el 90 por ciento de las aportaciones las hacen las empresas y seguirán subiendo en los próximos tres años. A partir de la reforma, desde el 2023 se inició con un 3.15 por ciento de aportaciones por cesantía y vejez y avanza progresivamente hasta alcanzar el 11.87 por ciento en el 2030 para conjuntar un 15 por ciento con la parte del trabajador.

Esta base es importante para crear un fondo de ahorro para el retiro; ya se tiene en México, siempre y cuando el colaborador esté en la formalidad. Si está en la informalidad, cambia todo el panorama por el componente de protección social y de prestaciones de estar en economía formal.

“El crecimiento económico, desarrollo de riqueza para que el país pueda pagar lo que ya está comprometido a través de los sistemas públicos de la seguridad social, es el reto más importante que se tiene hacia el futuro”, destacó el especialista durante la mesa titulada “Bienestar financiero y cierre de año: tendencias, desafíos y oportunidades para empresas y personas”.

Ahorro voluntario complementa las necesidades

A nivel empresarial, el bienestar financiero de los colaboradores, el entender la capacidad de los individuos para tener equilibrio en las finanzas personales, esto es, hacer frente a imprevistos, tener la capacidad de vislumbrar lo que se debe hacer para el retiro y alcanzar metas de corto plazo, permite a las empresas diseñar soluciones.

“Tener resueltos estos tres elementos me genera bienestar y, en función de ello, se pueden tomar otras decisiones. Sin embargo, para desarrollar el hábito del ahorro tengo que pasar por la educación financiera y las empresas están haciendo esta labor”, señaló Valentín Martínez, vicepresidente de Product Management & Advisory de Sura Investments al destacar que esa formación inicia desde los primeros años de vida en el seno del hogar.

En una realidad en la que los fondos ahorrados en las Afores serán insuficientes ante el avance en la calidad de vida, el ahorro voluntario personal complementa las necesidades, además de los mecanismos de seguridad social con iniciativas de previsión y ahorro que las empresas pongan en marcha como una estrategia corporativa.

“Las empresas pueden complementar el ahorro, hay empresas de todos los perfiles que establecen programas. Es un tema de estrategia de negocio, de responsabilidad social y también motivacional”, agregó.

Importante crear el hábito del ahorro

Las necesidades financieras cambian a lo largo de la vida y las corporaciones entienden el ciclo de vida de los colaboradores. Hay dos momentos importantes para el ahorro: cuando hay una promoción y cuando hay un incremento salarial y requiere disciplina, planeación para el direccionamiento de los recursos.

“Las corporaciones entienden muy bien el ciclo de vida financiero de los colaboradores, en esencia, podemos hablar de dos fases: acumulación y desacumulación”, explicó.

La creación del hábito del ahorro, de hábitos sencillos, es el inicio del grupo de colaboradores en etapas laborales iniciales; un segundo grupo de colaboradores son aquellos con retos y desafíos en donde los proyectos de vida compiten como vivienda y educación de los hijos; el siguiente grupo son aquellos a quienes ya hay que estructurar su retiro y el cuarto grupo son los que ya se desvincularon de las corporaciones.

El hilo conductor en todo esto es la aproximación de las corporaciones con los vehículos disponibles, cuáles son las alternativas para contribuir a la seguridad financiera de sus colaboradores.

Además de crear compromiso, lealtad y mejorar la productividad laboral a partir de la estabilidad financiera de sus colaboradores, las empresas que deciden acercar herramientas financieras a sus trabajadores tienen beneficios fiscales por lo que se convierte en una estrategia de negocio.

“Es fundamental que las corporaciones entiendan los beneficios que les trae implementar planes de beneficios para sus colaboradores desde el plano de la salud, financiero y todo este cúmulo de beneficios hace que las empresas estén en los reflectores, cada vez hay más certificaciones que evalúan este tipo de medidas que las hacen autosustentables”, detalló Valentín Martínez, VP de Producto y Asesoría de Sura Investment.

La ruta de acción a nivel empresarial se diferencia entre las que ya tienen programas financieros para sus colaboradores, enfocarse en maximizarlos, darles mayor comunicación y alcance; en tanto que para las empresas que aún no tienen estas herramientas, habrá que empezar a asesorarse sobre cómo hacerlo, tanto en la parte de identificar las necesidades de los colaboradores como a nivel de la gestión interna y la planeación, explicó el especialista.

En cuanto a la responsabilidad de los trabajadores, está la formación del hábito del ahorro, la planeación para fijar metas de corto y largo plazo, así como la decisión de hacerlo.