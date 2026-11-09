Puerto Los Cabos recibe la temporada alta con una agenda de música, cine y golf

Con la llegada de la temporada alta, Los Cabos se prepara para recibir a visitantes nacionales e internacionales con una oferta que va más allá de sus playas y atractivos naturales. En este contexto, Puerto Los Cabos presenta una agenda de actividades para noviembre y diciembre de 2026 que combina música, cine, golf, gastronomía y encuentros comunitarios en distintos espacios de San José del Cabo.

El destino, que recibió 1.31 millones de visitantes entre octubre y diciembre de 2024, de acuerdo con el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, apuesta por diversificar las experiencias durante uno de los periodos de mayor actividad turística del año. La programación contempla eventos en CRANIA, Hotel El Ganzo, Veleros Beach Club, sus campos de golf y La Playa Centro Comunitario.

Cortesía cliente.

La música tendrá un papel destacado durante noviembre. El miércoles 11, CRANIA será sede de la fiesta Quítate con Tom & Collin’s, mientras que Hotel El Ganzo recibirá a Mac DeMarco y mantendrá hasta diciembre su programa de beneficios para residentes locales.

La agenda continuará el domingo 15 con Sunday Sunday at the Beach, en Veleros Beach Club. El encuentro reunirá a NORTEC: Bostich + Fussible, en formato DJ set, Kennedy Maria, Rosano y los DJs residentes de Sunday Sunday, en una propuesta musical frente al mar. A estas actividades se sumará el Revolution Tournament, programado para el sábado 14 de noviembre en los campos de golf de Puerto Los Cabos.

En diciembre, la oferta cultural cobrará relevancia con la participación del destino en la edición número 14 del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que se realizará del 9 al 13 de diciembre. Como parte de esta colaboración, Hotel El Ganzo presentará el Laboratorio de Escritura, un espacio dirigido a escritores y directores emergentes que busca fortalecer sus proyectos cinematográficos mediante mentorías individuales y sesiones de intercambio creativo.

Cortesía cliente.

El deporte también tendrá presencia con el torneo de golf La Catrina. Para cerrar el año, CRANIA organizará su celebración de Año Nuevo el 31 de diciembre, mientras que Veleros Beach Club ofrecerá una cena de cuatro tiempos.

La programación coincide además con el inicio de la temporada de avistamiento de ballenas, que comienza el 15 de diciembre y atrae cada año alrededor de 50 mil visitantes a Los Cabos.

Más allá de la oferta turística, Puerto Los Cabos incorpora actividades enfocadas en la comunidad de La Playa. En noviembre, el centro comunitario instalará, junto con Flora Farms, un altar de Día de Muertos, organizará la jornada Vida Sana y participará en el Foro Mar de Cortés del programa Azul Pacífico.

Cortesía cliente.

En diciembre celebrará diez años de talleres gratuitos y realizará su tradicional posada, un encuentro dirigido a niñas, niños y familias de La Playa, San Vicente, La Choya y Las Ánimas, que cada año reúne a cientos de asistentes. También continuarán las jornadas mensuales de limpieza de playa y la campaña de reciclaje que se lleva a cabo el primer martes de cada mes.

Así, Puerto Los Cabos busca fortalecer su oferta durante la temporada alta mediante experiencias que vinculan turismo, cultura, deporte y participación social, en un entorno donde conviven la marina, los hoteles, los restaurantes, los campos de golf y el Estero de San José. La programación completa puede consultarse en los canales oficiales de Puerto Los Cabos, CRANIA, Veleros Beach Club y Hotel El Ganzo.