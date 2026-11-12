Premian en Panamá a la agencia mexicana Comarka Firma Creativa

La agencia mexicana Comarka Firma Creativa ganó dos premios en la decimoquinta edición de los Reed Latino Awards que se celebraron en Panamá.

La firma poblana obtuvo los reconocimientos a Mejor Agencia de Publicidad Política y la Mejor Firma de Comunicación Política Electoral.

Los premios distinguen dos áreas de trabajo de la agencia su labor creativa en campañas políticas o gubernamentales y la estrategia para posicionar una candidatura o campaña.

Tras la premiación, Memo Quintana, director ejecutivo de Comarka, agradeció a los equipos de la firma y señaló que la colaboración entre profesionales con distintos enfoques les ha permitido construir alianzas y mejorar los resultados de sus proyectos.

“Para poder trabajar con alguien de afuera, tenemos que estar muy sólidos adentro, esto es para el equipo y por el equipo por todo lo que hacen todos los días, estoy muy orgulloso de ustedes” afirmó.

Un certamen que abarca distintos mercados

Los Reed Latino Awards se entregan cada año y admiten trabajos de América Latina, España y el mercado hispano de Estados Unidos. En 2026, la organización reportó 130 categorías, que abarcaron desde la consultoría electoral y la comunicación gubernamental hasta la estrategia digital y el uso de inteligencia artificial en campañas. Ese alcance reúne en un mismo certamen a agencias creativas, consultoras y equipos que trabajan en distintos mercados.

La edición de 2026 marcó el regreso de los premios a Ciudad de Panamá, que ya los había albergado en 2022 en el Casco Viejo. La edición anterior se realizó en La Antigua Guatemala. Al anunciar la sede, los organizadores destacaron la conectividad de Panamá y su trayectoria como anfitrión de encuentros empresariales y diplomáticos, dos factores que favorecen la reunión de profesionales de distintos países.

Con campañas en distintos estados de México, Comarka ha consolidado su presencia en el mercado nacional. El doble reconocimiento en Panamá refuerza su posición entre las firmas mexicanas de referencia en publicidad política y estrategia electoral y le da visibilidad en un certamen de alcance internacional.