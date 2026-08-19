Destacan solidez de grandes bancos en México ante entorno desafiante

Los bancos mexicanos han mostrado solidez en tiempos de incertidumbre de inversión y el actual panorama de crecimiento económico.

Los principales bancos del país cuentan con fundamentos sólidos que les permitirán navegar a través de un panorama desafiante en los próximos años ante un crecimiento económico moderado , incertidumbre externa y persistentes retos estructurales, expuso un análisis de S&P National Ratings .

La división para el mercado mexicano de S&P Global Ratings puntualizó que el sistema bancario se enfrenta a una economía débil. Tan solo para este año se espera que avance 1.0 por ciento y tendrá una recuperación gradual de alrededor de 2.0 por ciento para el 2027.

Esto provoca que el sector se enfrente a una limitada productividad y demanda de crédito. Además, la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos y la revisión del T-MEC sin una renovación definitiva ha incrementado la incertidumbre y frenado la inversión privada , precisó.

“Por el lado del entorno local, observamos desafíos como la alta informalidad laboral, la debilidad del Estado de derecho y los problemas de inseguridad que siguen restringiendo el crecimiento económico”, resaltó. Con este panorama, consideró que el crédito de los principales bancos del país crecerá entre 6.0 y 8.0 por ciento este año, impulsado por el segmento de consumo.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asignó a BBVA México , Santander, Banorte, Citi, Banamex, Scotiabank, HSBC e Inbursa como instituciones de importancia sistémica local, es decir, aquellas cuya eventual quiebra podría afectar la estabilidad del sistema financiero mexicano o de la economía del país.

Datos del regulador revelaron que el G-7 (integrado por dichos bancos a excepción de Citi) registró una cartera de crédito neta por 6.2 billones de pesos. Este monto implicó un alza anual de 3.58 por ciento en términos reales. Este fue su mejor avance desde marzo del año pasado.

Los registros muestran que las utilidades sumaron 121 mil 715 millones de pesos, un aumento real de 1.7 por ciento anual. Esta variación fue su dinamismo más moderado desde la caída observada en febrero de este año.

(El Financiero)

Banca sólida en México, pero con retos

Roberto Soto, director ejecutivo senior de instituciones financieras de HR Ratings, señaló que hay indicadores económicos que marcarán el desempeño de la banca , pero lo importante es que tengan niveles de solvencia adecuados para cumplir con la regulación, así como con el perfil de riesgo de cada una.

“La inflación se ha ralentizado en los últimos periodos. El que no exista un incremento en la inflación es positivo. El tema del desempeño de la economía en general y cómo se observan los indicadores va a ser muy relevante para las instituciones, tanto los bancos digitales como el sistema en su conjunto”, dijo.

Vicente Gómez, responsable de calificaciones en Moody‘s Local México, precisó que el aumento en la morosidad en la cartera de consumo puede explicarse por el dinamismo económico lejos de su potencial, años previos con elevada inflación y menos transferencias públicas.

No obstante, descartó que exista un problema en esta cartera. “No estamos viendo niveles que nos estén haciendo intuir que hay algo difícil para el sistema bancario que no pueda paliar”, indicó.

En este sentido, Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señaló que la banca está sana en general, pero es probable que comiencen a cerrar la llave del crédito al consumo, sobre todo tarjetas, para estabilizar el rápido avance de la morosidad, que alcanzó el 3.55 por ciento en junio.

Inclusión, el reto de la banca digital

Con la incorporación de siete bancos totalmente digitales en el sistema se espera que los datos de inclusión financiera aumenten, ya que entre los retos que tienen es expandir la penetración del crédito y no solo atender a clientes que ya están en otros bancos, dijo Gómez.

Además, tienen que probar que con la licencia bancaria sus negocios financieros son rentables, ya que la regulación exige mayores costos de reservas, por ejemplo. “Es una licencia, desde nuestro punto de vista muy local, más cara”. Consideró que la entrada de participantes que operaban con otra figura en el sistema financiero es “un equilibrio que ya necesitaba el mercado”.

S&P National Ratings puntualizó que la evolución tecnológica ayudará a los principales bancos a ampliar el alcance comercial, reducir costos operativos y fortalecer la experiencia del cliente.

Avanza captación de intermediarios financieros

El saldo de la captación de los intermediarios financieros alcanzó el 38.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre del año. Esto implicó un avance desde el 37.1 por ciento visto en el mismo periodo del año pasado, informó la CNBV.

En el reporte de Ahorro Financiero y Financiamiento en México, indicó que las instituciones de banca múltiple concentraron la mayoría de los recursos captados, con 24.6 por ciento del PIB; seguidas por el Infonavit, con 6.5 por ciento; y la banca de desarrollo, con 4.3 por ciento.

“El saldo acumulado del ahorro financiero fue de 34.9 billones de pesos en el primer trimestre del 2026. Del cual, el 80 por ciento del total fue ahorro interno y el 20 por ciento de los recursos restantes provino del extranjero”, detalló.