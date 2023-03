Moody’s ‘augura’ más riesgos en la banca de Estados Unidos

A pesar del riesgo financiero generado por SVB, la Fed no detendrá su incremento de tasas. (Bloomberg)

Moody’s degradó la perspectiva para el sistema bancario en Estados Unidos de ‘estable’ a ‘negativa’, tras el rápido deterioro del entorno operativo por el colapso del Silicon Valley Bank, Silvergate Bank y Signature Bank, y avizora más riesgos para el sector.

La calificadora advirtió que un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal podría agravar las dificultades de algunos bancos.

“Esperamos que las presiones persistan y se vean exacerbadas por el endurecimiento en curso de la política monetaria, con unos tipos de interés que probablemente se mantengan más altos durante algún tiempo, hasta que la inflación vuelva a situarse dentro del rango objetivo de la Reseva Federal”, indicó la agencia.

De acuerdo con el reporte ‘Perspectivas del sistema bancario en Estados Unidos’, la firma consideró que es probable que aumente la morosidad en la cartera crediticia, donde la calidad de los préstamos corporativos apalancados y de los consumidores con rentas más bajas son los que corren el mayor riesgo.

Además, Moody’s señaló que el auge de los mercados de crédito privado podría dar lugar a un elevado riesgo sistémico, que podría extenderse a los préstamos comerciales e industriales. “Esperamos que los bancos necesiten aumentar sus reservas a medida que la economía empeore a finales de año. Las tensiones del sector bancario podrían, a su vez, perjudicar a la economía en general, empeorando el riesgo de los activos”, añadió.

Explicó que el estímulo fiscal relacionado con la pandemia, junto con más de una década de tasas de interés ultrabajas y flexibilización cuantitativa, dieron como resultado un exceso significativo de creación de depósitos en el sector bancario.

Lo anterior, representó desafíos de gestión de activos y pasivos, ya que algunos bancos invirtieron el exceso de depósitos en valores de renta fija a más largo plazo, mismos que han perdido valor durante el rápido aumento de las tasas de interés. Ello dio lugar a importantes pérdidas no realizadas en estas instituciones

Pegan mayores tasas

Jacobo Rodríguez, director de análisis financiero de Black Wallstreet Capital, apuntó que el deterioro en las instituciones financieras revela los efectos del ciclo de alzas en las tasas de interés por parte de la Fed y otros bancos centrales.

“El principal problema de algunos bancos viene en sus balances y evidentemente de los incrementos en los tasas, que ha impactado sobre todo en sus valuaciones, pero en especial en las instituciones más pequeñas y que son de nicho”, resaltó.

Ricardo Aguilar Abe, economista en jefe del Grupo Financiero Invex, indicó a El Financiero Blooomberg, que a pesar del riesgo financiero generado por el colapso de SVB, la Reserva Federal no detendrá su incremento de tasas.

“Será muy difícil (detener el alza de tasas) porque la inflación continúa siendo un problema, si viéramos un riesgo sistémico inminente o si las instituciones bancarias en problemas fueran las más grandes de Estados Unidos, que no es el caso, entonces si pudiéramos hablar de un escenario distinto para las siguientes reacciones de la Fed”, afirmó.

Para Oxford Economics, las turbulencias en el sector bancario estadounidense no impedirán un alza de tasas de la Fed en su próxima reunión. “La quiebra de dos bancos estadounidenses tomó por sorpresa a los mercados financieros, pero creemos que las implicaciones macroeconómicas son menores y no habrá cambios importantes en nuestro pronóstico de referencia”, señaló Ryan Sweet, economista jefe para Estados Unidos de la firma.

Aseguró que el estrés está contenido mayormente en los bancos regionales y espera que la Fed suba 25 puntos base en la próxima reunión de marzo.

Moody’s señaló que otros bancos de EU también enfrentan tensiones en la gestión de sus activos y pasivos. Recalcó que seis bancos estadounidenses están bajo revisión ante posibles rebajas de calificación. Estos son First Republic Bank, Zions, Western Alliance, Comerica, UMB Financial e Intrust Financial.

Todos ellos están en “condiciones de financiación extremadamente volátiles expuestos al riesgo de salidas de depósitos no asegurados”, matizó.

Sin riesgo en México

Ante la incertidumbre y temor generado por el colapso de los bancos en EU, expertos aseguran que no hay riesgo de contagio para el sistema financiero mexicano.

Joan Domene, economista sénior para Oxford Economics, dijo que por el lado de México “no vemos un riesgo de contagio de los problemas en el sector financiero estadounidense”.

“Es cierto que todos los bancos o la gran mayoría registraron ciertas pérdidas en bolsa durante los últimos días, pero ya se han repuesto. El estado del sistema financiero nacional es seguro, de alta solvencia y vemos que no va a haber ningún tipo de contagio”, afirmó.