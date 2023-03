Colapso de SVB: Bank of America sale ‘ganón’ y se embolsa más de 15 mil mdd en depósitos

Bank of America absorbió más de 15 mil millones de dólares en nuevos depósitos en cuestión de días, emergiendo como uno de los grandes ganadores después de que el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y otro par de bancos más pequeños mermó la confianza en la seguridad de los prestamistas regionales.

Los depósitos obtenidos por Bank of America ofrecen un primer vistazo a la avalancha de transacciones que llegaron a los bancos más grandes de Estados Unidos, una vez que los clientes, temerosos de que la crisis se extendiera, buscaron refugio en las empresas que consideraban demasiado grandes para quebrar.

El dinero que ingresa al Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, fue descrito por personas con conocimiento directo del asunto, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

El colapso de Silicon Valley Bank, ocurrido el pasado viernes 10 de marzo, implica la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la crisis financiera de 2008 que fue ocasionada por la huida de depositantes y conmocionó a todo el sistema financiero mundial.

El desplome de SVB también obligó a la administración del presidente Joe Biden a implementar nuevas medidas extraordinarias para fortalecer la fe en el sistema bancario.

La semana pasada, el banco centrado en las criptomonedas, Silvergate Capital Corp., cerró sus puertas y las autoridades cerraron Signature Bank, con sede en Nueva York, el domingo.

Tras darse a conocer la información sobre los depósitos que recibió Bank of America, un portavoz de esa institución financiera se negó a comentar al respecto.

¿Qué otros bancos se han beneficiado del colapso de SVB?

Otros bancos como JPMorgan Chase, Citigroup y Wells Fargo también se vieron beneficiados del desplome del Silicon Valley Bank al recaudar miles de millones en nuevos depósitos, aunque las cifras aún no se han revelado.