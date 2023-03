Autoridades de EU cierran el SVB; protegen el dinero de clientes del banco

Silicon Valley Bank (SVB) colapsó en la administración judicial de Federal Deposit Insurance este viernes, después de que su base de clientes de larga data de nuevas empresas tecnológicas se preocupara y retirara los depósitos.

El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (FDIC) dijo en un comunicado este viernes que tomó posesión de Silicon Valley Bank y nombró a la FDIC como receptor, citando liquidez inadecuada e insolvencia.

La FDIC dijo que los depositantes asegurados tendrían acceso a sus fondos a más tardar el lunes por la mañana. Los depositantes no asegurados obtendrán un certificado de administración judicial por la cantidad restante de sus fondos no asegurados, dijo el regulador, y agregó que aún no conoce la cantidad.

La administración judicial generalmente significa que los depósitos de un banco serán asumidos por otro banco saludable o la FDIC pagará a los depositantes hasta el límite asegurado.

SVB está ‘en problemas’

Los problemas aumentaron para el banco en marzo después de que el Fondo de Fundadores de Peter Thiel y otras firmas de capital de riesgo de alto perfil aconsejaron a sus compañías de cartera que retiraran dinero del banco. Ese consejo se produjo un día después de que SVB Financial Group, la empresa matriz del banco, anunciara que intentaría recaudar más de 2 mil millones de dólares luego de una pérdida significativa en su cartera.

SVB fue fundada en 1983 sobre una partida de póquer entre Bill Biggerstaff y Robert Medearis, según un comunicado del 20 aniversario del banco. Desde sus inicios, la firma se ha especializado en proporcionar servicios financieros a nuevas empresas tecnológicas.

El banco tenía alrededor de 209.175 millones de dólares en activos totales y unos 4 millones de dólares en depósitos totales a fines del año pasado, dijo la FDIC. “En el momento del cierre, la cantidad de depósitos que excedían los límites del seguro era indeterminada”, dijo el regulador.