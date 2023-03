Moody’s recorta perspectiva de sistema bancario de EU de estable a negativa

Moody’s Investors Service rebajó su perspectiva para el sistema bancario estadounidense de estable a negativa, como consecuencia del colapso de Silvergate Capital, Silicon Valley Bank de SVB Financial Group y Signature Bank en menos de una semana.

Si bien los reguladores federales “anunciaron que todos los depositantes de SVB y Signature Bank serán resarcidos, la rápida y sustancial disminución de la confianza de los inversionistas bancarios que precipitó esta acción resalta claramente los riesgos en la gestión de activos y pasivos de los bancos de Estados Unidos exacerbados por el rápido aumento de las tasas de interés”, explicó Moody’s en un reporte.

El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos tomaron medidas extraordinarias el domingo para reforzar la confianza en el sistema financiero después del colapso de Silicon Valley Bank, introduciendo un nuevo respaldo que, según los funcionarios de la Fed, era lo suficientemente grande como para proteger la economía de todo el país.

El anuncio vino junto con el cierre sorpresivo del Signature Bank de Nueva York por parte de los reguladores bancarios estatales junto con la creciente preocupación por los efectos indirectos para otros prestamistas regionales y la economía en general.

¿Por qué Moody’s está ‘preocupado’ por el sistema bancario de EU?

“La Fed ha anunciado una nueva línea de liquidez temporal para ofrecer préstamos a los bancos contra garantías de valores gubernamentales elegibles para ayudar a satisfacer sus necesidades de financiación y reducir los riesgos de contagio”, destacó la firma.

“Sin embargo, los bancos con pérdidas sustanciales de valores no realizadas y con depositantes estadounidenses no minoristas y sin seguro aún pueden ser más sensibles a la competencia por los depositantes o a la fuga final, con efectos adversos en el financiamiento, la liquidez, las ganancias y el capital”, añadió la agencia.

El recorte en la perspectiva para el sistema bancario de Estados Unidos se produjo después de que Moody’s colocó a seis prestamistas estadounidenses en revisión para rebajar su calificación: First Republic Bank; Western Alliance Bancorp; Intrust Financial; UMB Financial;, Zions Bancorp y Comerica.

La compañía de calificación crediticia citó preocupaciones que incluyen pérdidas no detectadas en las carteras de activos de los prestamistas y riesgos para la rentabilidad.