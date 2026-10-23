Tigres y Rayadas se disputan el liderato: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

Tigres buscará arrebatarle el liderato a las Rayadas de Monterrey a tan solo tres jornadas de que concluya la fase regular del Apertura 2026. (Foto: ChatGPT, Liga MX Femenil)

¿Quién mandará en Nuevo León? Tigres y Rayadas protagonizarán el Clásico Regio en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, un enfrentamiento que podría cambiar el liderato del Grupo A cuando restan 3 fechas para concluir la fase regular del torneo.

Monterrey encabeza la clasificación con 30 puntos, apenas 2 más que las ‘Amazonas’, que tendrán la ventaja de jugar en el Estadio Universitario. Ambos equipos aseguraron su clasificación a la Liguilla, pero todavía está en disputa el primer lugar del grupo.

La jornada también tendrá otros encuentros importantes, como Atlético de San Luis vs. América, que enfrentará a las 2 máximas goleadoras del campeonato. Mientras que, Cruz Azul y Toluca disputarán un duelo clave en la pelea por la clasificación en el Grupo A.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

La Jornada 12 de la Liga MX Femenil comenzará el viernes 23 de octubre con el enfrentamiento entre Tijuana y Pumas. El sábado se disputarán 4 encuentros; el domingo tendrá lugar el Clásico Regio y la actividad concluirá el lunes 26 con otros 3 compromisos.

Estos son los horarios, sedes y transmisiones de los 9 partidos, de acuerdo con el calendario oficial de la competencia. Los horarios corresponden al centro de México.

El encuentro estelar de la jornada se disputará en el Estadio Universitario, donde Tigres intentará aprovechar su condición de local para superar a Monterrey. Las ‘Amazonas’ suman 28 puntos y vienen de vencer 2-0 a Querétaro, mientras que Rayadas alcanzó las 30 unidades después de imponerse 1-0 a Cruz Azul.

Las regiomontanas también cuentan con 2 de las principales figuras ofensivas del campeonato. Lucía García, de Rayadas, y Chrestinah Thembi Kgatlana, de Tigres, acumulan 8 anotaciones cada una, por lo que podrían ser determinantes en un enfrentamiento entre 2 de los equipos más fuertes del torneo.

Otro de los partidos atractivos será la visita del América al Atlético de San Luis. Las ‘Águilas’ cuentan con la mejor ofensiva del Apertura 2026, con 47 goles, y tienen como principal referente a Geyse Da Silva, máxima anotadora con 17 tantos.

Las potosinas también cuentan con una de las delanteras más efectivas del campeonato. Enyerliannys Higuera suma 14 goles y mantiene al Atlético de San Luis en la pelea por conseguir su primera clasificación a la Liguilla.

Cruz Azul se jugará una de sus últimas oportunidades para mantenerse en la pelea por la Liguilla cuando enfrente a Toluca. Las celestes suman 15 puntos y están a 8 de las ‘Diablas’, que ocupan el cuarto lugar del Grupo A, por lo que una derrota las dejaría prácticamente eliminadas del Apertura 2026. El conjunto mexiquense buscará afianzarse en zona de clasificación después de empatar sin goles ante Santos Laguna en la jornada anterior.

La actividad de la Liga MX Femenil comenzará con el Tijuana vs. Pumas, un duelo que podría modificar la pelea por el cuarto lugar del Grupo B. Las universitarias consiguieron una victoria clave por 1-0 ante Atlas y buscarán mantenerse en zona de Liguilla, mientras que las fronterizas necesitan aprovechar su localía para acercarse a los puestos de clasificación.

Pachuca recibirá a Necaxa en otro encuentro entre equipos necesitados de resultados. Las Tuzas, dirigidas por Montse Tomé, intentarán recuperar terreno después de perder 2-1 contra América. Enfrente estarán las Centellas, que atraviesan el torneo más complicado de los 18 clubes, pues todavía no consiguen sumar puntos.

FC Juárez buscará fortalecer su posición entre los primeros lugares del Grupo A cuando reciba a Querétaro. Las Bravas vienen de derrotar 2-1 al Atlético de San Luis, mientras que las queretanas necesitan reaccionar después de caer 2-0 ante Tigres.

El lunes, las Chivas visitarán al Atlante con la intención de mantenerse cerca del América en el Grupo B. Guadalajara viene de golear a Necaxa y enfrentará a unas azulgranas que perdieron 2-0 contra León y permanecen en la parte baja del Grupo A.

Atlas también tendrá una oportunidad importante para acercarse a Pumas cuando reciba a Puebla. Las rojinegras necesitan recuperarse de su derrota ante las universitarias, mientras que las poblanas buscarán su primera victoria del campeonato después de empatar 1-1 contra Tijuana.

Finalmente, Santos Laguna y León disputarán un duelo decisivo por sus aspiraciones de Liguilla en el Grupo A. Ambos equipos suman 16 puntos, a 7 de Toluca, que ocupa el cuarto lugar, por lo que necesitan una victoria para mantenerse en la pelea. Un empate o una derrota complicaría considerablemente sus posibilidades de clasificación, pues solamente restarían 2 jornadas para concluir la fase regular.

¿Cómo marcha la tabla de posiciones de Liga MX Femenil?

Después de 11 jornadas, Rayadas lidera el Grupo A con 30 puntos, seguido de Tigres con 28, por lo que el Clásico Regio podría provocar un cambio en la cima. FC Juárez ocupa el tercer lugar con 24 unidades y Toluca completa los puestos de clasificación con 23.

En el Grupo B, América encabeza la tabla con 28 puntos, seguido de Guadalajara con 24 y Atlético de San Luis con 19. Pumas conserva el cuarto lugar con 16 unidades, aunque Atlas se mantiene cerca con 13.

Los primeros 4 lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, por lo que los resultados de esta jornada podrían resultar determinantes para los equipos que todavía buscan asegurar su clasificación.

¿Quiénes lideran la tabla de goleo del Apertura 2026?

Geyse Da Silva se mantiene como la máxima goleadora de la Liga MX Femenil con 17 anotaciones en 906 minutos, seguida de Enyerliannys Higuera, del Atlético de San Luis, con 14 tantos.

La francesa Eugénie Le Sommer ocupa el tercer lugar con 9 goles, mientras que Lucía García y Chrestinah Thembi Kgatlana completan las primeras 5 posiciones con 8 anotaciones cada una.