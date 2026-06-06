¿Qué le pasó a Fred Vasseur? Jefe de Ferrari es hospitalizado durante el GP de Mónaco

Fred Vasseur asumió como jefe de equipo de Ferrari en enero de 2023, tras la salida de Mattia Binotto. Desde entonces, el francés ha liderado una de las etapas más competitivas de la escudería italiana en los últimos años de la Fórmula 1. [Fotografía. AP]

Lewis Hamilton y Charles Leclerc tuvieron que sacar la casta por la escudería en la clasificación. Este sábado 6 de junio, Fred Vasseur, jefe de Ferrari, no estuvo presente en la sesión clasificatoria para el Gran Premio de Mónaco de la F1 debido a un problema de salud que obligó al directivo francés a someterse a chequeos médicos y permanecer bajo observación en un centro médico local.

La escudería italiana informó sobre el estado de salud de Fred Vasseur mediante un comunicado difundido horas antes de la clasificación para el Gran Premio de Mónaco, en el que explicó que no podría asistir a las actividades de este sábado tras someterse a una serie de revisiones médicas.

“Fred Vasseur no estará presente hoy en el circuito. Tras someterse a unos chequeos médicos, Fred permanecerá en observación en un centro médico local”, señaló la escudería en un comunicado.

Ferrari no precisó cuál es el problema médico que afecta al directivo francés ni brindó más detalles sobre su estado de salud. Además, la escudería tampoco aclaró si Vasseur podrá estar al frente del equipo durante la carrera del domingo.

Pese a la ausencia de Vasseur, Ferrari logró una actuación destacada en la sesión clasificatoria al colocar a Lewis Hamilton y Charles Leclerc entre los cuatro primeros puestos de la parrilla para el Gran Premio de Mónaco.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Ferrari con Fred Vasseur?

Fred Vasseur asumió como jefe de equipo de Ferrari en enero de 2023, tras la salida de Mattia Binotto. Desde entonces, el francés ha liderado una de las etapas más competitivas de la escudería italiana en los últimos años de la Fórmula 1.

Durante su primera temporada al frente de Ferrari, consiguió la victoria de Carlos Sainz en el Gran Premio de Singapur 2023, un resultado histórico al convertirse en el único triunfo que no obtuvo la escudería Red Bull durante toda esa campaña.

La evolución del equipo se hizo aún más evidente en 2024. Ferrari logró su primer doblete desde 2022 en el Gran Premio de Australia y sumó varias victorias importantes a lo largo del año. Entre ellas destacó el triunfo de Charles Leclerc en el Gran Premio de Mónaco, la primera victoria del monegasco en casa, además de los éxitos obtenidos en Monza, Estados Unidos y Ciudad de México.

Gracias a esos resultados, Ferrari terminó la temporada 2024 como subcampeón del Mundial de Constructores, apenas 14 puntos por detrás de McLaren, y llegó con posibilidades matemáticas de conquistar el campeonato hasta la última carrera del calendario en Abu Dabi.

Otro de los grandes logros de la gestión de Vasseur fue convencer a Lewis Hamilton de abandonar Mercedes para incorporarse a Ferrari, una de las transferencias más impactantes en la historia reciente de la Fórmula 1 y una apuesta clave para el futuro deportivo de la escudería.

¿Cómo le fue a Ferrari en la clasificación para el GP de Mónaco?

La clasificación del Gran Premio de Mónaco dejó sensaciones encontradas para Ferrari. El equipo logró colocar a sus dos pilotos en la segunda fila de salida para la carrera del domingo. Lewis Hamilton terminó en la tercera posición, mientras que Charles Leclerc aseguró el cuarto puesto.

La escudería italiana estuvo en la pelea por la pole position durante gran parte de la sesión. Hamilton llegó a liderar momentáneamente la Q3 y Leclerc también se colocó al frente cuando restaban pocos minutos para el final.

Sin embargo, la definición quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen. Cuando parecía que el neerlandés se quedaría con la pole, el piloto de Mercedes completó una vuelta sobresaliente en los últimos segundos para arrebatarle el primer lugar por apenas 43 milésimas.

De esta forma, Ferrari se quedó cerca de obtener la pole, aunque confirmó el buen ritmo que había mostrado desde los entrenamientos del viernes.

¿Cuándo es el Gran Premio de Mónaco 2026?

La carrera del Gran Premio de Mónaco 2026 se disputará este domingo 7 de junio en las calles de Montecarlo. La competencia comenzará a las 07:00 horas, tiempo del centro de México.

La parrilla de salida para la próxima carrera de la F1 quedó de la siguiente manera:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull Racing) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Alexander Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Arvid Lindblad (Red Bull Racing) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Sergio Pérez (Cadillac) Oliver Bearman (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

La sesión de clasificación suele tener una relevancia especial en Mónaco debido a la dificultad para adelantar en el estrecho circuito urbano, por lo que arrancar desde las primeras posiciones suele representar una ventaja importante para pelear por la victoria.

Con información de AP