Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, la madre e hijo mexicanos que compiten en Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola son parte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, el deporte mexicano vive una circunstancia inusual: una madre y su hijo compiten bajo la misma bandera en la misma disciplina, el esquí alpino.

Sarah Schleper, esquiadora con una carrera que abarca más de dos décadas, y su hijo Lasse Gaxiola, quien hará su primera aparición olímpica, conforman una dupla que captura la atención de la escena deportiva.

Schleper, nacida en Glenwood Springs, Colorado, inició su carrera en competencias de alto nivel en 1995. Actualmente, compite por séptima ocasión en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Mientras tanto, Lasse fue confirmado como el último integrante de la delegación mexicana que compite en Italia.

La noticia de que madre e hijo competirán juntos en una edición olímpica genera interés por lo raro de la situación. En la historia reciente, una dupla madre-hijo ocurrió por última vez en los Juegos de Verano 2016, cuando los georgianos Nino Salukvadze y Tsotne Machavariani participaron en tiro deportivo.

Los abanderados por Claudia Sheinbaum, a unos días de su participación en los Juegos Olímpico de Invierno Milano Cortina 2026. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

Sarah Schleper: trayectoria, logros y nacionalidad

Sarah Schleper comenzó su carrera en la élite del esquí internacional en los años noventa. Con una trayectoria que la llevó a ser parte del equipo de Estados Unidos en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno.

La transición de competir por Estados Unidos a hacerlo por México obedeció, en gran medida, a su matrimonio con el entrenador mexicano Federico Gaxiola y su arraigo con la cultura y el entorno mexicano.

Tras varios años de trámite, obtuvo la ciudadanía mexicana en 2014, lo que le permitió representar a México en las justas de PyeongChang 2018 y Beijing 2022. Milano-Cortina 2026 es su tercera participación con la bandera tricolor y la séptima en total.

La esquiadora es también abanderada de la delegación mexicana en Milano-Cortina 2026 junto al patinador artístico Donovan Carrillo, lo que subraya su papel central dentro del equipo nacional.

Schleper compite en modalidades como el slalom gigante y el supergigante, con resultados que la mantienen vigente en el circuito mundial durante más de dos décadas.

Lasse Gaxiola: formación, clasificación y primeros pasos olímpicos

Nacido dentro de una familia ligada al esquí, Lasse Gaxiola estuvo expuesto desde muy joven al deporte de invierno. Su introducción a los esquís ocurrió antes de caminar, y el primer contacto simbólico con competencias de alto nivel se dio alrededor de los cuatro años, cuando acompañó a su madre en un evento de la Copa del Mundo en Austria.

Con la guía técnica de su madre y el acompañamiento de su padre, Lasse desarrolló su formación en esquí alpino viajando y entrenando. Su preparación incluyó estancias en centros de entrenamiento como el equipo Seiser Alm en Italia, así como sesiones en Chile y en Mount Hood, Estados Unidos.

Con apenas 18 años, Lasse llega a su primer evento olímpico en una etapa temprana de su trayectoria deportiva. Ha logrado medallas en carreras juveniles europeas, consolidando un perfil competitivo que ahora tendrá su prueba más exigente en Milano-Cortina 2026.

Lasse Gaxiola, el último clasificado mexicano a Milano-Cortina 2026

Su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 fue resultado de un proceso de acumulación de puntos en eventos avalados por la FIS.

Ese logro contribuyó a completar la delegación mexicana, compuesta por cinco atletas que competirán en disciplinas de patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo.

Presencia mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno

La participación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 marca un momento relevante: con cinco representantes, la delegación nacional presenta una combinación de experiencia y nuevas promesas en deportes de nieve y hielo.

Además de Sarah y Lasse en esquí alpino, figuran el patinador Donovan Carrillo y los esquiadores de fondo Regina Martínez y Allan Corona, consolidando un grupo diverso en disciplinas olímpicas invernales.

Para México, un país sin tradición invernal por su geografía y clima, la presencia de figuras como Sarah y Lasse en el escenario olímpico representa una expansión de sus horizontes deportivos.