Colorado, más allá del esquí

Colorado tiene 58 montañas con altitudes por encima de los 4,200 mts sobre el nivel del mar, una larga temporada de invierno y muchos desarrollos hoteleros para que sus visitantes disfruten del esquí y otras actividades invernales.

Es muy probable que conozcas alguno de sus pueblos como Vail, Aspen/Snowmass, Breckenride, o incluso Telluride, pues el mercado mexicano es el que más viaja a este Estado de nuestro vecino del norte.

La conectividad aérea permite que haya una gran oferta para viajar en cualquier época del año. Tan solo este año Aeromexico tendrá más de 250 vuelos entre los principales aeropuertos de México y Colorado, lo que significa más de 40,000 asientos. Esta ruta la han tenido desde hace ya varios años sin parar y ha ido creciendo en la misma medida que la demanda lo ha solicitado.

Graffiti en Denver

Denver

Si bien los paisajes montañosos de Colorado son un gran atractivo para los turistas, la ciudad de Denver no se queda atrás para ofrecer una gran diversidad de experiencias culturales, gastronómicas, de compras y entretenimiento.

En el barrio RiNo, el arte se ha convertido en una forma de expresión urbana donde exponentes de todas las corrientes convergen con grafitis monumentales. Es común que los murales duren alrededor de un año, antes de que el espacio se le ofrezca a un nuevo artista. Sin embargo, la cultura entre ellos puede, a veces, ser dura pues si el artista no es respetado, su creación será pintarrajeada en protesta.

Denver Gafitti Tour (@denvergraffititour) ofrece un recorrido a pie con duración aproximada de una hora, suficiente tiempo para conocer sobre los artistas locales y alguno que otro reconocido a nivel nacional o internacional. Incluso hay algunos que hacen colaboraciones o “esconden” figuras dentro de los murales de otros. La gente que sabe sobre esta tendencia sube sus fotos a redes sociales buscando que los autores los reposten y ganar algunos seguidores.

Ubicado a 15 min del centro de Denver hacia el sureste, el distrito de Cherry Creek ofrece una gran variedad de tiendas y restaurantes. Una recomendación para hospedarse es el hotel Clio, se encuentra a sólo unos pasos del centro comercial de la zona, tiene una decoración moderna y su bar es popular para comenzar la noche.

La música ha marcado esta ciudad por décadas y es que casi todas las bandas famosas han querido tocar en el icónico anfiteatro natural Red Rocks. Éste ha sido sede de los Beatles, Metallica, Sting, entre muchos otros. La característica principal es que las gradas tienen a los costados dos monolitos de piedra roja que crea una acústica natural perfecta para disfrutar de cualquier tipo de música. Además, detrás del escenario se ven en el horizonte los rascacielos que componen el centro de la ciudad lo que completa la vista de la escenografía.

www.visitdenver.com

Maroon Bells

Vail

Saliendo hacia las montañas se encuentra el pueblo de Vail. Un pequeño lugar famoso por su resort de esquí. Sin embargo, sus calles y comercios están pensados para cualquier época del año. Durante el invierno, las calles tienen un sistema de calefacción para hacer que la nieve se derrita rápidamente y evitar que la gente pueda resbalar, los restaurantes ponen calentadores y fogatas para mantener cómodos a los comensales. No obstante, durante el verano las terrazas se preparan para atender al cliente más exigente.

Las familias se reúnen en condominios o en hoteles para días enteros de diversión. Actividades como el senderismo, la bicicleta de montaña y las tirolesas hacen que chicos y grandes aprovechen cada segundo del sol de verano.

Vintage es un restaurante aclamado por su brunch estilo francés. Los huevos benedictinos y las mimosas son un clásico de este lugar, pero no pueden ir sin dejar de probar su pan francés.

www.vail.com

Snowmass

Un lugar no tan conocido para pernoctar es Snowmass y muchas veces es opacado por su vecino Aspen. Aunque, últimamente ha llamado mucho la atención porque adquirió la certificación “Gold-Level Ride Center” que otorga la “International Mountain Bike Association”, convirtiéndose en la quinta ciudad en obtenerla en Esta. Ahora cuando no hay nieve en la montaña, los ciclistas de todos los niveles están volteando a ver a este destino para pasar largas jornadas de aventura.

Este lugar tiene un ritmo muy tranquilo, pero ya hay varios chefs que vieron una oportunidad de negocio con el renacer del turismo. Aurum es uno de estos restaurantes que comprenden que la excelencia no debe estar solamente en los platillos, sino en el servicio. También trabajan horarios extendidos para que los visitantes de países como el nuestro, donde cenamos tarde, no tengan que apresurarse para encontrar quien los atienda.

Snowmass es un lugar pequeño y la hotelería aún es limitada, es recomendable buscar el servicio de condo-hotel. Crestwood Condominiums ofrece departamentos desde una hasta cuatro habitaciones. Cuentan con servicios de hotel y áreas comounes, como alberca o jacuzzi, spa y gimnasio.

Una de las joyas de este lugar, es “Maroon Bells”. Una serie de montañas con picos imponentes de más de 4300 m en forma de campanas y con un lago en la base. Esta escena es considerada una de las más fotografiadas en el Norteamérica. Definitivamente visitarlas tiene que estar en el itinerario de cualquiera que visite esta área.

A menudo hay guías que hacen diferentes tours de ecoturismo para apreciar la vista. Ya sea para hacer una caminata o andar en bicicleta, es recomendable reservar la entrada a este parque.

www.gosnowmass.com

Colterris Winery

Colterris Winery

Se dice que en una convención del partido demócrata de los Estados Unidos que sucedió en Denver, la entonces futura primera dama Michelle Obama, probó lo que ella describió como “los mejores duraznos de su vida”. Una vez pasada la elección decidió visitar este rancho/viñedo y quedó sorprendida por la calidad de sus productos.

De acuerdo con el propietario, Scott High, el lugar en el que se sitúa Colterris es privilegiado por la geografía. Las montañas que lo rodean y el río que lo atraviesa combinan la brisa fría de la mañana y el calor del medio día para concentrar los azúcares dentro de las frutas. Esta combinación de elementos hacen que la materia prima con la que trabajan tenga los más altos estándares.

La cata de sus diferentes etiquetas está accesible para cualquier visitante y el tour por la propiedad se puede agendar con unos días de antelación.

www.colterris.com

Telluride

Telluride

“Cuando los famosos quieren ser vistos, van a Aspen, pero cuando quieren salir a la calle sin ser molestados, vienen a Telluride”, comentó Tom Watkinson, Director de Comunicaciones de @VisitTelluride

Por tierra se encuentra a 6 horas de la ciudad de Denver; por aire, puede tomarse un vuelo con escala en Houston y llegar directo al aeropuerto que se encuentra a 15 minutos del pueblo.

Este destino tiene dos pequeños pueblos: Telluride y Mountain Village. El primero es el asentamiento original del pueblo que sucedió durante la fiebre del oro. El segundo, un desarrollo turístico pensado para entretener a los visitantes. Ambos están conectados por una góndola que hace una parada en lo alto de la montaña para quienes quieren hacer actividades al aire libre, o simplemente admirar la vista.

Conocido como “the most Colorado place on Earth”, este lugar se llena de vida con los festivales que suceden semana tras semana y cuando no hay nieve, se intensifica la frecuencia.

Grandes bandas de jazz, rock y música country acaparan el escenario del parque, reuniendo a toda la familia. El Telluride Mountain Film Festival, atrae a grandes directores de cine a hacer sus primeras proyecciones cuando quieren presentar películas que después competirán en Cannes o en los Oscares de la Academia.

Incluso existe un festival dedicado a los champiñones, donde los chefs locales salen a los bosques a recolectar especies salvajes de estos hongos y los llevan a un menú de alta cocina especial para la ocasión.

Para los más aventureros, hay experiencias con jeeps y ATVs

www.telluride.com/