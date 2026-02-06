Semifinales de la Serie del Caribe HOY: Hora y transmisión de Dominicana vs. México Verde y México Rojo vs. PR

¡Definidas las semifinales en la Serie del Caribe 2026! (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Serie del Caribe).

La Serie del Caribe Jalisco 2026 definió sus cruces de semifinales tras una jornada clasificatoria marcada por remontadas decisivas y la eliminación de Panamá.

República Dominicana, México Verde, México Rojo y Puerto Rico avanzaron a la ronda de los cuatro mejores y disputarán su pase al juego por el título en el Estadio Panamericano de Zapopan.

Semifinales de la Serie del Caribe HOY: Horarios oficiales, cruces y dónde ver en vivo

El director técnico del torneo, Jorge Bauzá, confirmó los horarios y enfrentamientos de la ronda semifinal de la Serie del Caribe 2026, que se jugará este viernes 6 de febrero:

República Dominicana (Leones del Escogido) vs. México Verde (Tomateros de Culiacán) | Horario: 2:00 pm, hora local

México Rojo (Charros de Jalisco) vs. Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) | Horario: 7:00 pm, hora local

Los ganadores de ambos encuentros avanzarán al juego por el campeonato, programado para el sábado.

Los juegos se pueden ver mediante ESPN, Disney+ Premium y el canal en YouTube de la Liga Mexicana del Pacífico por una suscripción de 149 pesos al mes.

Puerto Rico asegura su pase con remontada ante Panamá

Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) aseguró su clasificación a semifinales tras vencer 8-3 a Panamá (Federales de Chiriquí) en el partido que abrió la última jornada de la ronda clasificatoria. El conjunto boricua revirtió una desventaja de dos carreras en la sexta entrada, episodio en el que fabricó un rally de cuatro anotaciones que inclinó el resultado.

Yohandy Morales encabezó la ofensiva con jornada de 4-3, triple, dos carreras anotadas y un boleto, mientras Christian Vázquez impulsó tres de las ocho carreras. La victoria correspondió a Blane Abeyta, en relevo, y la derrota fue para Humberto Mejía.

Tras el encuentro, el mánager Omar López destacó la respuesta de su equipo en un partido decisivo. “Empezamos abajo en el marcador, pero supimos responder en un juego de vida o muerte”, declaró, al tiempo que subrayó el trabajo del bullpen y la producción oportuna de la ofensiva.

Panamá, que llegó sin margen de error a la última jornada, cerró su participación sin victorias en el torneo.

México Verde le quita el invicto a República Dominicana y fuerza la revancha

En el cierre de la fase clasificatoria, México Verde (Tomateros de Culiacán) protagonizó una remontada de seis carreras en la octava entrada para vencer 10-7 a República Dominicana (Leones del Escogido) y quitarle el invicto en la competencia.

El equipo mexicano llegó al penúltimo episodio con desventaja de 7-4 antes de darle la vuelta al marcador con un rally coronado por un jonrón de Estevan Florial, impulsor de dos anotaciones. La victoria fue para Anthony Gose, Lupe Chávez se apuntó su segundo salvamento y Conner Greene cargó con la derrota.

En la ofensiva mexicana también destacaron Allen Córdoba, autor de cuadrangular, y Luis Verdugo, quien bateó de 5-3. Por el conjunto dominicano, Franchy Cordero conectó dos jonrones y Jimmy Paredes sumó dos imparables, incluido un cuadrangular.

Con este resultado, ambos equipos quedaron emparejados para reencontrarse de inmediato en la ronda semifinal.

Tabla de posiciones tras la ronda clasificatoria

Tras cinco jornadas de intensos juegos, así quedó la tabla general de la Serie del Caribe 2026:

Panamá se despide del torneo sin victorias

Panamá cerró su participación con marca de 0-4, pese a competir en varios encuentros definidos por margen estrecho. Su mánager, José Mayorga, reconoció el esfuerzo del grupo tras la eliminación. “Tengo un equipo que nunca se rinde… esto nos sirve para seguir aprendiendo y conocer mejor a mis jugadores”, afirmó, con la mira puesta en el Clásico Mundial de Béisbol.