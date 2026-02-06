Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno HOY: ¿Dónde ver EN VIVO a los mexicanos en Milano Cortina?

Tras la Ceremonia de Apertura de Milano Cortina 2026, comenzará la participación de los atletas mexicanos. (Foto: Cuartoscuro / EFE / Imagen generada con IA Gemini)

¡Los Juegos Olímpicos de Invierno ya están aquí! Con cinco atletas de la delegación mexicana —entre ellos el patinador artístico Donovan Carrillo— listos para competir, arranca la justa deportiva con la aeremonia de apertura de Milano Cortina 2026.

El Estadio Olímpico de Milán San Siro es la sede principal para ver la Llama Olímpica; sin embargo, no es la única, ya que hay tres más. La ceremonia aspira a ser tan especial como la de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando se utilizó el río Sena para la celebración.

Para los mexicanos, este es un evento especial: Donovan Carrillo y Sarah Schleper son los abanderados durante la inauguración, la cual se transmite en vivo y de manera gratuita.

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿A qué hora inicia la ceremonia de apertura de Milano Cortina?

La ceremonia se realiza de manera simultánea en cuatro sedes: el Estadio Olímpico de Milán San Siro, Livigno, Predazzo y Cortina.

A diferencia eventos de apertura anteriores — donde las delegaciones y abanderados desfilan juntos en un mismo estadio—, Milano Cortina presenta a los deportistas en sedes cercanas a los escenarios donde competirán durante los Juegos.

Dado que la inauguración se lleva a cabo de forma simultánea en todas las sedes, se tiene programado que dé comienzo este viernes 6 de febrero de 2026 a la 1:00 de la tarde.

Fecha: 6 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 Hora: 1:00 de la tarde (tiempo del centro de México)

Otro de los cambios que se pueden ver durante la transmisión es que hay dos pebeteros, ubicados en Milán (Arco della Pace) y Cortina d’Ampezzo (Piazza Angelo Dibona), los cuales se encienden al mismo tiempo.

Los mexicanos que representan a México en los Juegos de Invierno 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

EN VIVO Ceremonia de apertura de Milano Cortina 2026: ¿Dónde verla desde México?

¡Buenas noticias! La cereminia tiene una transmisión en vivo y no es necesario contratar plataformas de streaming o canales de paga.

La emisión se realiza a través del canal de YouTube de Claro Sports; en esta opción, la transmisión arranca a la 1:00 de la tarde. Otra alternativa es verla mediante la plataforma ViX, a partir de las 12:40 de la tarde, o en Canal Nu9ve.

Streaming: ViX

ViX TV abierta: Canal Nu9ve

Canal Nu9ve YouTube: Claro Sports

Aunque la ceremonia comienza a las 13:00 horas, considera que México es la delegación número 58 en desfilar, por lo que los atletas mexicanos podrían aparecer algunos minutos después. El evento inicia con Grecia y finaliza con el país anfitrión: Italia.

¿Qué artistas estarán en la Ceremonia de Apertura de Milano Cortina 2026?

Italia tiene preparado un gran espectáculo para los Juegos Olímpicos de Invierno, ya que cuenta con la presencia de distintos artistas italianos e internacionales. Entre ellos destacan la cantante Laura Pausini, quien comparte escenario con el músico Andrea Bocelli.

También participa el rapero Ghali, además del pianista Lang Lang, conocido a nivel internacional; la actriz Sabrina Impacciatore, estrella de The White Lotus, y la cantante Mariah Carey.

Marco Balich, director creativo de la Ceremonia de Apertura Olímpica, explicó para el portal de los Juegos Olímpicos de Invierno que el show de la intérprete de 'All I Want for Christmas Is You’ es en italiano.

Mexicanos en Milano Cortina 2026: ¿Cuándo compite Donovan Carrillo?

La delegación mexicana llega en esta ocasión con cinco deportistas listos para competir en tres disciplinas: Donovan Carrillo en patinaje artístico; Sarah Schleper y Lasse Gaxiola en esquí alpino; y Regina Martínez y Allan Corona en esquí de fondo.

Las participaciones de los mexicanos arrancan el 10 de febrero con el programa corto de Carrillo y finalizan el 18 de febrero con la prueba de esquí alpino de Sarah Schleper. Aquí te dejamos el calendario completo.

Todas las pruebas se pueden ver a través de ViX, Canal Nu9ve y el canal de YouTube de Claro Sports.