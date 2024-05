Se caen como ‘gancho al hígado’: Así inició la rivalidad de ‘Canelo’ Álvarez vs. ‘Dinamita’ Márquez

Saúl ‘Canelo’ Álvarez pelea contra Jaime Munguía este sábado 4 de mayo en Las Vegas y, a pesar de tener 60 peleas ganadas como boxeador profesional, es uno de los deportistas mexicanos más cuestionados tanto por aficionados como por medios, periodistas y hasta por compañeros de profesión.

Abajo del ring, el pugilista de Guadalajara tiene muchas rivalidades, no solo con Óscar de la Hoya, promotor de Munguía con quien tuvo un momento de tensión en una conferencia previa de este miércoles, cuando Álvarez lo llamó “lacra del boxeo” en medio de una discusión sobre cómo se convirtió en una superestrella mundial.

Uno de los principales críticos de ‘Canelo’ Álvarez es Juan Manuel Márquez, un exboxeador mexicano que fue campeón mundial y será recordado siempre por ese nocaut ’milagroso’ que le propinó al filipino Manny Pacquiao.

La rivalidad de ‘Canelo’ y Márquez ha tenido una serie de acusaciones. Los señalamientos van desde supuestas ayudas para Álvarez, la falta de reconocimiento sobre sus triunfos y las respuestas de Saúl, quien llegó a decir que Juan Manuel Márquez solo peleó por dinero.

En algún punto, el pleito de Márquez y ‘Canelo’ se ‘calentó' tanto que ambos se retaron a una pelea arriba del ring, ¿por qué no se cerró la pelea? ¿Quién dijo que no?

Así inició la rivalidad: ¿Qué opina Juan Manuel Márquez de ‘Canelo’?

Juan Manuel Márquez, apodado ‘Dinamita’ es uno de los grandes detractores de ‘Canelo Álvarez y suele criticar la labor del pugilista tapatío.

Uno de los motivos que generó la rivalidad ‘Canelo’ contra Márquez fuera del ring, es que Juan Manuel no considera a Álvarez dentro de los mejores boxeadores en la historia de México. De ahí se han dicho de todo y el propio Saúl asegura que todo es porque le tiene envidia.

Uno de los intercambios de golpes más sabrosos de esta rivalidad ocurrió cuando ambos se retaron para subirse al ring.

Saul Álvarez El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez regresa al ring este sábado 4 de mayo contra Jaime Munguía. (Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

—Si él no cree en mis capacidades, me gustaría que se quitara de dudas, él subió para pelear con Mayweather, ¿por qué no puede subir para pelear conmigo?, apuntó Saúl Álvarez.

—A estas alturas de mi carrera no estamos para buscar algo que no puede ser. Yo subo de peso, pero voy a subir para pelear posiblemente con Manny Pacquiao. Algo que diga, si voy a tomar un riesgo que sea por algo bueno y vamos a dar un paso para adelante, respondió Juan Manuel Márquez.

‘Dinamita’ aprovechó la ocasión para pedir que ‘Canelo’ bajara de peso a “peso ligero o superligero y le damos”.

—Yo en peso superwelter es mucha ventaja, si él baja a superligero, adelante, retó Márquez.

—Dices que es mucho peso, subiste con Mayweather, ¿nomás subiste (de peso) por el dinero?, respondió ´Canelo’.

—¿Por qué no bajas de peso y yo voy a subir?, reviró Márquez.

—Yo bajo a welter, aseguró ‘Canelo’.

—Estás mal, yo no tengo que demostrarle ni a la gente ni a ti nada. La gente sabe de qué soy capaz y punto, cerró Juan Manuel Márquez.

Estoy muy orgulloso de ti, cabrón. Y vamos por más 👊🏻 @museodecera pic.twitter.com/0uHehOXETV — Canelo Alvarez (@Canelo) May 26, 2023

‘Dinamita’ vs. ‘Canelo’: ¿Cuánto pide Álvarez por pelear?

Además de ocuparse de sus negocios, como la cadena de tiendas Upper by Canelo, Saúl Álvarez se da tiempo para atender los ‘asuntitos’ de sus críticos, entre los que puede mencionarse a David Faitelson, y, claro, a Juan Manuel Márquez.

El capitulo más reciente de esta rivalidad ocurrió hace unos meses. Luego de que Álvarez aclaró que quiere más de 150 millones de dólares para pelear contra David Benavídez, Juan Manuel Márquez, se mostró molesto ante la postura del tapatío.

“Hay formas de poderse negar a una pelea o enfrentarse a un rival como lo es Benavidez y esta es una de ellas. Pedir una cantidad exorbitante y casi casi decir ‘no quiero pelear’. Es la forma más fácil de salirse, pedir una cantidad tan grande para decir ‘no se puede por los promotores’”, dijo el ‘Dinamita’ Márquez.

Además de criticar la bolsa que pidió el ‘Canelo’, Juan Manuel Márquez recurrió a uno de sus principales ‘ganchos al hígado’ de ‘Canelo’ debido a las cláusulas que el oriundo de Guadalajara suele imponer a sus rivales.

“Él (Canelo) también ha usado las ventajas, se ha aprovechado de eso, ha puesto cláusulas de rehidratación y de alguna forma no está peleando en igualdad. Lo importante es que se cumpla el peso”, dijo.

'Canelo' peleará contra Jaime Munguía el próximo sábado 4 de mayo.

¿Cuál es el récord de Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

Previo a la función ‘Canelo’ contra Jaime Munguía, la carrera de Saúl Álvarez acumula 64 peleas como profesional y un récord ganador.

De acuerdo con BoxRec, sitio especializado en registros de boxeadores, ‘Canelo’ tiene 60 peleas ganadas, dos empates y dos derrotas. Sus únicos descalabros fueron ante Floyd Mayweather, en 2013, y en la pelea contra Dmitrii Bivol, en mayo de 2022.

Uno de los duelos que más pedían los aficionados y que sí ocurrió fue la pelea de ‘Canelo’ Álvarez contra Julio César Chávez Jr., pleito en el que el boxeador de Guadalajara demostró ampliamente su superioridad ante uno de los hijos de Julio César Chávez.

'Canelo' Álvarez y su último enfrentamiento con un mexicano fue con... Julio César Chávez Jr. (Foto: Mexsport)

¿Cuántos KO’s tiene el ‘Canelo’?

A pesar de que no hubo ‘KO’ contra Julio César Chávez Jr, ‘Canelo’ presume que 39 de sus 60 victorias han sido por la vía del cloroformo, es decir, por el nocaut.

No obstante, cada vez es más raro ver que Álvarez mande a dormir a sus rivales. El ‘KO’ más reciente en la carrera del ‘Canelo’ fue ante Caleb Plant, en la pelea celebrada en 2021.

Previamente, Sergey Kovalev perdió ante ‘Canelo’ el 2 de noviembre de 2019.

¿Cuántas peleas ganó y cuáles perdió Juan Manuel Márquez? Este es el récord

Juan Manuel Márquez no tiene una carrera profesional tan longeva ni tan exitosa como la de ‘Canelo’ Álvarez. BoxRec detalla que el récord de Márquez es de 57 victorias, 40 por ’KO’, siete derrotas y un empate.

Las derrotas de Juan Manuel Márquez, quien está en el Salón de la Fama del Boxeo, fueron contra:

Timothy Bradley Jr, en 2013

Manny Pacquiao, en 2011

Floyd Mayweather Jr, en 2009

Manny Pacquiao, en 2008

Chris John, en 2006

Freddie Norwood, en 1999, y

Javier Duran, en 1993.

Saúl 'Canelo' Álvarez se da tiempo de responder a sus críticos como Juan Manuel 'Dinamita' Márquez. (Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

¿Cuándo y dónde ver la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Jaime Munguía?

La guerra de mexicanos entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía se podrá apreciar a través de canales de televisión gratuitos, TV de paga, así como por apps de streaming.

En la pelea del sábado 4 de mayo entre ‘Canelo’ y Munguía estarán en disputa los 4 campeonatos de peso supermediano que tiene Saúl Álvarez. Los cinturones son del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

¿Cuándo? Sábado 4 de mayo.

Sábado 4 de mayo. ¿Dónde? Las Vegas, Nevada, EU.

Las Vegas, Nevada, EU. ¿A qué hora? La función inicia alrededor de las 19:00 horas tiempo de México. Se prevé que ‘Canelo’ y Munguía subran al ring alrededor de las 22:00 horas tiempo de México.

Canales de transmisión de ‘Canelo’ vs. Munguía

Las opciones para ver la pelea EN VIVO en México son: