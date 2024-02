Inicia juicio de Dani Alves: ¿Qué pasó hoy en el primer día del proceso contra el exfutbolista de Pumas?

El futbolista brasileño Dani Alves se ve sentado durante su juicio en Barcelona, España, el lunes 5 de febrero de 2024. Alves, ex del Barcelona, es acusado por abusar sexualmente a una mujer en la noche del 30 de diciembre de 2022. El jugador de 40 años ha rechazado las acusaciones. (Foto: Alberto Estevez/Pool Foto via AP).

Este 5 de febrero Dani Alves llegó a la Audiencia de Barcelona en una camioneta policial, con camisa blanca y pantalón de mezclilla, para el inicio de su juicio en España en el que lo acusan de un delito sexual y está programado para terminar el miércoles. Hoy la denunciante y varios testigos declararon.

El juicio se realiza ante un panel de tres jueces presidido por la magistrada Isabel Delgado. Veintidós testigos darán testimonio antes de que el tribunal escuche a los expertos el miércoles.

“Mi cliente por fin ha podido declarar para poner un punto y final a todo este procedimiento”, dijo Ester García (abogada de la mujer) a los reporteros afuera del tribunal tras el testimonio, “Ha sido muy valiente llegar hasta aquí”.

García añadió que el equipo de Alves intentó llegar a un acuerdo para evitar un juicio y que no prosperó: “no estábamos de acuerdo con la pena” propuesta por la defensa del jugador. Se rehusó a dar detalles de lo que ofreció el equipo de Alves.

La madre de Dani Alves, quien hace unas semanas fue señalada por revelar la identidad de la víctima, estaba presente en la sala y luego de un receso le lanzó un beso a su hijo e hizo un corazón con las manos mientras Alves era acompañado esposado a la parte de atrás.

La madre del futbolista brasileño Dani Alves, Lucia, en el centro, se ve antes del inicio del juicio de Alves por agresión sexual en Barcelona, España, el lunes 5 de febrero de 2024. (AP Foto/Emilio Morenatti) (Emilio Morenatti/AP)

¿Dónde es el juicio de Dani Alves y de qué lo acusan?

Alves lleva un año en prisión preventiva tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en un club nocturno de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022. El exjugador de Pumas de 40 años ha rechazado las acusaciones.

El deportista fue arrestado el 20 de enero de 2023, luego de acudir a una citación policial durante una visita a España, en la cual un juzgado ordenó su detención luego de analizar la investigación policial inicial y escuchar los testimonios de la presunta víctima, testigos, y del propio jugador.

A los tres días de su detención, Alves fue trasladado por motivos de seguridad a la prisión de Brians 2, donde ha estado desde entonces. El juicio se desarrolla en la Audiencia de Barcelona.

El tribunal ha rechazado las solicitudes de libertad bajo fianza porque lo considera un riesgo de fuga, aunque él ofreció entregar su pasaporte y utilizar un dispositivo de rastreo.

Estos son los años que Dani Alves podría ir preso si es encontrado culpable del delito sexual (Foto: EFE)

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión Dani Alves?

Los fiscales buscan nueve años de prisión como sentencia para Alves si es declarado culpable, mientras que los abogados que representan a su acusadora piden 12 años.

La ley de consentimiento sexual aprobada en España en 2022 incluye una amplia gama de crímenes en el término agresión sexual, desde el abuso en internet y el manoseo a la violación, con diferentes penas. Una condena por violación puede ser de hasta 15 años de prisión.

Se ha ordenado a Alves que reserve 150 mil euros para pagar a la víctima si se le declara culpable.

El primer día de juicio de Dani Alves

Denunciante de Alves declara a puerta cerrada

Este lunes la persona denunciante dio su testimonio a puerta cerrada, sin acceso a medios y con la orden de que no se puede tomar ninguna imagen para proteger su identidad, según ordenó la corte, luego de que el mes pasado en redes sociales circuló un video que supuestamente se le identificó.

En la sala fue colocada una pantalla entre la denunciante y Alves durante el testimonio, la corte ordenó que el video fuera pixelado y que distorsionaran su voz como medida preventiva para asegurar su privacidad en caso de que el testimonio fuera filtrado.

La mujer relató que en 2022 estaba en el club Sutton de Barcelona y encontró a Dani Alves pasada la medianoche, ella lo acompañó a una zona VIP y a un baño privado, donde supuestamente él la abofeteó, empleó un lenguaje insultante y la violó.

El brasileño Dani Alves permanece en prisión preventiva en España por elevado riesgo de fuga. (Foto: AP Foto/Andre Penner, Archivo).

Testimonios de la amiga de la víctima

Dos mujeres, una amiga y prima, que estaban con la mujer en el club nocturno testificaron, así como los trabajadores del club nocturno.

Según la prima y la amiga que acompañaban a la víctima en la discoteca, Alves tuvo una actitud “babosa” que las “incomodó”, ya que las manoseó a ambas.

De acuerdo con el relato, la víctima y sus dos acompañantes accedieron a entrar en el reservado en el que estaba Alves con un amigo después de que este las invitara en dos ocasiones, a través de un camarero, a tomarse una copa con ellos en esa zona VIP de la discoteca Sutton, que cuenta con un pequeño baño privado.

Cuando Alves, primero, y la víctima, después, se fueron al lavabo del reservado, la amiga relató que los perdieron de vista durante unos minutos, momento en el que ella fue al baño y, al salir, recibió un mensaje de su otra amiga que le decía que la denunciante “necesitaba irse”.

Las tres quedaron en verse en el guardarropa de la discoteca, donde ambas encontraron a la víctima “llorando desconsolada” y repitiendo “me ha hecho mucho daño”, mientras con un ademán nervioso se tocaba las piernas. “No la había visto así en mi vida”, afirmó la amiga.

También contó que la víctima, que en ese momento daba la impresión de estar “disociada”, solo pedía irse a casa mientras insistía “no me van a creer”. Finalmente, fue ella la que, días después, la convenció para que denunciara.

Pumas terminó su contrato con Alves. (FOTO: EFE)

Esa misma noche, la discoteca aplicó el protocolo de actuación ante posibles agresiones sexuales y la mujer fue trasladada a un hospital, aunque no quería contar lo ocurrido “ni siquiera a su madre”.

Los días posteriores a los hechos, agregó, la joven permanecía en ‘shock’, sin querer denunciar, y actualmente sigue sufriendo ansiedad, apenas sale de casa, se siente observada y ha perdido la “alegría” que la caracterizaba, ya que se vuelve obsesiva “con todo”.

A preguntas de la Fiscalía, la joven precisó que en ningún momento vio a Alves tambaleándose, mientras que la prima afirmó que no olía a alcohol porque nadie bebía mucho en aquella zona, una cuestión con la que el ministerio público pretende contrastar la versión de la defensa de que el futbolista iba borracho, lo que podría suponerle una atenuante.

Testimonio de la prima de la denunciante

En un relato muy parecido al de la amiga, la prima de la víctima explicó que Alves le había pedido a la víctima irse a algún sitio juntos, pero que ella no quería, y que cuando la joven salió del baño repetía que el futbolista “le había hecho mucho daño” y que se quería ir.

La abogada de Alves dirigió su interrogatorio a desacreditar el testimonio de las dos amigas de la víctima, a quienes preguntó si el acusado y la joven estuvieron bailando “muy juntos” antes de entrar en el baño, si se sonreían y si su actitud era de coqueteo.

Las dos testigos coincidieron en responder que no se acordaban de esas circunstancias, ante lo que la presidenta de la sala, Isabel Delgado, les recordó su obligación de relatar todo lo que saben y les insistió en que no es lo mismo ignorar algo que no recordarlo.

¿Cuándo testifica Dani Alves?

Dani Alves testifica este miércoles 7 de febrero, último día del juicio. A lo largo de este proceso ha cambiado de abogado en tres ocasiones y esta vez estará representado por Inés Guardiola, especialista en defensa, a quien contrató en octubre.

El exjugador de Pumas ha modificado su línea de defensa varias veces:

Primero negó haber visto a la denunciante cuando salió a bailar esa noche.

Cuando fue detenido negó cualquier contacto sexual con ella , solo para admitir tres meses después un encuentro sexual, que, según dijo fue consentido por la mujer. El brasileño indicó que intentaba salvar su matrimonio inicialmente al no admitir inicialmente el encuentro sexual.

Luego de su acusación, según los reportes, Alves alegó que estaba ebrio como circunstancia atenuante.

En agosto, antes de ser acusado por un juez instructor, los abogados de Alves intentaron sin éxito desacreditar el testimonio de su acusadora y de otros testigos presentando imágenes de las cámaras de seguridad del club nocturno. El tribunal indicó que cualquier presunto coqueteo no debería “justificar de ninguna manera una eventual agresión sexual”.

Con información de EFE y AP.