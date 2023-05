‘Canelo’ Álvarez anuncia pelea para septiembre: No descarta que sea en México

Hace tres semanas, Saúl ‘Canelo’ Álvarez estaba peleando en su tierra natal, Guadalajara, en un encuentro donde terminó por vencer al boxeador británico John Ryder. Y ahora, regresa con noticias: su próxima pelea.

Durante una exposición en la Ciudad de México, el pugilista tapatío aseguró que peleará en septiembre, aunque todavía no define detalles, como rival a vencer o sede del encuentro.

“Sí pelearé en septiembre, pero todavía no sé con quién ni nada. La próxima semana nos vamos a sentar para hablar de eso”, explicó a la prensa presente, sin entrar en detalles de lo que podría ocurrir en su próxima pelea.

¿‘Canelo’ Álvarez volverá a pelear en México?

A lo largo de la misma charla, no descartó regresar a México para pelear e, incluso, mencionó que le gustaría hacerlo en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México.

“En este momento no descarto nada. No descarto volver a México y pelear en el Azteca”, aseguró ‘Canelo’, de 32 años, quien actualmente es campeón indiscutido de peso supermediano.

'Canelo' Álvarez ganó la pelea contra John Ryder en el Estadio Akron de Guadalajara. (Adrian Macias/Mexsport / Adrian Macias)

¿Quiénes podrían ser los próximos rivales de ‘Canelo’ Álvarez?

En septiembre, ‘Canelo’ pondría a disposición uno de sus cuatro cinturones que lo hacen campeón indiscutido de las 168 libras (OMB, AMB, FIB y del Consejo Mundial de Boxeo), todos, o icluso pelear por una nueva categoría, como sería una revancha que en más de una ocasión ha mencionado le gustaría pelear.

Algunos de los posibles rivales que podría enfrentar ‘Canelo’ Álvarez en su pelea de septiembre serían:

Dmitry Bivol

Tras su última victoria, Saúl Álvarez señaló que tiene la mira puesta en una revancha contra el ruso Bivol, quien lo venció en mayo de 2022 peleando en la categoría de peso semipesado (175 libras).

Sin embargo, el mismo Bivol señaló que no está interesado en pelear con el mexicano. “¿Por qué debería hacer la revancha en 175? ¿Cuál es el desafío o cuál es la motivación para mí si ya lo derroté en esa categoría de peso?”, señaló en una entrevista con ESPN.

Dmitry Bivol venció a 'Canelo' Álvarez hace un año. (Foto: Mexsport) (MEXSPORT)

Conor McGregor

El irlandés es uno de los deportistas que pretende retar a ‘Canelo’, pues de acuerdo con algunas declaraciones de McGregor, sería fácil vencer al mexicano.

“Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago, y sé que está a la baja. Sería fácil, pelearía con ‘Canelo’ sin ningún maldito problema”, señaló el luchador de la UFC en un video de Seconds out.

Conor McGregor aseguró que vencería en una pelea a Saúl 'Canelo' Álvarez. (Foto: Instagram / @thenotoriousmma / EFE)

David Benavidez

Otro de los retadores de Saúl Álvarez es el boxeador mexicoestadounidense David Benavidez, quien ya lleva tiempo retando al jalisciense, aunque este no ha querido aceptar.

“Canelo es el mejor libra por libra, está en la cima del mundo; Benavidez se ha ganado el derecho a enfrentarlo como campeón interino que es, por lo que sería extraordinario una pelea entre ellos, aunque no hay una fecha límite para ello”, señaló Sulaimán en una reciente entrevista.