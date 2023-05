¿Y los goles? Tigres y Chivas empatan 0-0 en partido de ida de la final de la Liga MX

Tigres UANL y Chivas de Guadalajara no se hicieron daño e incluso podría afirmarse que aburrieron con un empate 0-0 en el partido de ida de la final del Clausura 2023 de la Liga MX.

Se impuso las estrategia de Veljko Paunovic sobre la de Robert Dante Siboldi y faltó el espectáculo en el Estadio Universitario. Los equipos se neutralizaron en el primer tiempo. Las jugadas más claras de ambos equipos se originaron de errores rivales.

Primero se salvó Chivas, al minuto 20, cuando Antonio ‘Pollo’ Briseño intentó despejar el balón, pero lo ‘rebanó’ y éste pegó en el travesaño; luego André-Pierre Gignac falló el contrarremate.

Después, se salvaron los locales al 45′; el uruguayo Fernando Gorriarán se equivocó en la salida y regaló el balón a Isaac ‘Conejo’ Brizuela, quien desaprovechó con un disparo encima de la portería.

Los Tigres fueron ligeramente superiores al Guadalajara en la segunda mitad, sobre todo en los últimos minutos.

Al 79, los felinos mandaron el primer aviso en el complemento. En un tiro de esquina, el brasileño Rafael Carioca realizó una volea de pierna derecha que pasó cerca del poste izquierdo de Jiménez.

En el 83 fue el otro disparo peligroso de los felinos cuando el uruguayo Nicolás López cobró un tiro libre que atajó Miguel Jiménez.

“Primer objetivo, cumplido: no encajar gol; segundo objetivo, marcar el gol: no cumplido... Primeros 90 minutos no completamente satisfechos con el resultado”, comentó Paunovic en conferencia de prensa.

El partido de vuelta será el próximo domingo 28 de mayo en el Estadio de Chivas.

Los Tigres buscan el octavo título de liga de su historia para empatar al León como el quinto equipo más ganador de México, mientras que el Guadalajara está a la caza de su decimotercero para empatar a su máximo rival, las Águilas del América, como los clubes con más trofeos en sus vitrinas.