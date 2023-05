‘Ya madura’; Fernando Schwartz reclama a ‘Canelo’ Álvarez por negarle acceso a su evento

Saúl ‘Canelo’ Álvarez develó su figura en el Museo de Cera de la Ciudad de México, uniéndose a otras figuras del deporte azteca con las que ahora comparte ese recinto, y el periodista Fernando Schwartz le reclamó por presuntamente negarle el acceso al evento.

“Para mí es un orgullo esto, jamás imaginé tanto. Obvio, pensé lo mejor… ser campeón mundial, pero no lo que puedes llegar a lograr. Me siento contento y agradecido con los que han hecho posible esto”, dijo el boxeador de 32 años.

El tapatío se une a otros ídolos del deporte nacional como el boxeador Julio César Chávez, los futbolistas Hugo Sánchez y Guillermo Ochoa, además de la golfista Lorena Ochoa entre quienes tienen una estatua en el museo, localizado en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿'Canelo’ le negó el acceso a Schwartz?

El periodista Fernando Schwartz reclamó a Saúl Álvarez por haberlo invitado a la develación de su figura de cera, al igual que a otros comunicadores, pero pedirle a los encargados del evento que no lo dejaran pasar.

“Ya Madura, ‘Canelo’. Como he sido crítico y he manifestado con libre expresión mi pensamiento, ahora pidió no me dejaran entrar a la develación de su estatua cuando estaba invitado. Todas las personas públicas están expuestas a críticas buenas y malas. No me asombra. Bravo”, publicó el reportero en su cuenta de Twitter.

Schwartz asegura que no fue al evento ni consideraba hacerlo, por lo que se evitó la molestia de no poder entrar. También opinó que los “vetos” actualmente son por prepotencia, abrió una encuesta sobre sí Saúl Álvarez es “gran ídolo del boxeo” y le dio la razón a un seguidor que opinó que ‘Canelo’ “arregla sus peleas”.

Fernando Schwartz ha sido uno de los periodistas más críticos con la carrera del tapatío. “A mí no me convence ‘Canelo’. ¿Cuál es el problema? Carrera y rivales ad hoc como el de hoy”, publicó el reportero después de la victoria del mexicano ante John Ryder.

‘Canelo’ insiste en revancha con Bivol; no descarta a Benavidez y al Azteca

Saúl Álvarez viene de defender su corona de peso supermediano al imponerse por decisión unánime al británico John Ryder, en su natal Guadalajara.

Después de esa pelea, Álvarez dijo que le gustaría realizar la revancha ante el ruso Dmitry Bivol, quien lo derrotó hace un año en la división de los semipesados.

“Estamos en pláticas con todos a ver qué es lo que viene, será una pelea importante para septiembre y veremos qué es lo mejor para nosotros y la gente, queremos hacer las mejores peleas”, agregó Álvarez.

Las negociaciones para la pelea ante el ruso llevan tiempo gestándose, pero no se han podido cerrar porque no hay un acuerdo sobre el peso en que se realizarían. ‘Canelo’ desea que vuelva a ser en las 175 libras como el año pasado, pero el ruso quiere bajar a 165.

Otra opción probable sería una pelea ante David Benavidez, un talentoso boxeador que es campeón interino y el retador número uno en 165 libras.

“En este momento no descarto nada. No descarto volver a México y pelear en el (Estadio) Azteca”, señaló el pugilista. “Quiero seguir haciendo historia, todavía hay cosas por hacer, ya vine a Guadalajara a hacer historia y todavía buscaré seguir haciendo eso”, agregó Álvarez. “Estoy tranquilo, hay varios rivales”.

(Con información de AP)