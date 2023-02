F1: La tensa discusión de Toto Wolff con Christian Horner que involucró a ‘Checo’ Pérez [VIDEO]

El porpoising fue sin duda uno de los asuntos más polémicos en la temporada pasada de Fórmula 1 y eso llevó a una tensa discusión entre los jefes de cada una de las escuderías, principalmente Toto Wolff (Mercedes-AMG) y Christian Horner (Red Bul Racing), que afortunadamente para los aficionados fue grabada por las cámaras de Netflix.

Este fin de semana la plataforma de streaming estrenó la temporada 5 de la serie documental Drive to Survive y de inmediato uno de los capítulos y escenas que más ha generado reacciones es el segundo, en el que los jefes de equipo discuten con Stefano Domenicali, presidente de la F1, el problema del marsopeo o rebote.

El porpoising fue un problema en todos los equipos -tanto así que para la nueva temporada modificaron la altura del piso plano y el peso de los autos-, pero quien se quejó más fue Lewis Hamilton, piloto de Mercedes, quien manifestó problemas de cuello y espalda.

¿Qué pasó en la discusión entre jefes de la F1 por el porpoising?

Durante el Gran Premio de Canadá, los jefes de las escuderías de Fórmula 1 se reunieron en ‘privado’ para discutir el problema del porpoising. La junta fue tan acalorada que Christian Horner la interrumpió y quiso continuarla sin la presencia de las cámaras de Netflix.

Los incidentes de esta discusión llegaron a los oídos del sitio RacingNews365, que reportó esa semana que Toto Wolff se había alterado y molestado mucho con sus colegas y habían pedido omitirla de la serie Drive to Survive.

“Pienso que con este tipo de cosas, si los fanáticos lo ven y lo entienden, crea un poco más de atracción hacia nuestro deporte y eso es bueno”, comentó Otmar Szafnauer, director de Alpine.

Finalmente la escena sí fue incluida por la docuserie y rápidamente generó reacciones en redes por el enojo del jefe de Mercedes hacia sus compañeros, principalmente al de Red Bull Racing.

“Tengo que decirles que todos ustedes están jugando a un juego peligroso. Si un coche acaba en el muro porque es demasiado rígido o está tocando con el fondo, están en la mierda y voy a ir tras ustedes”, advierte Wolff en la junta.

El jefe de Mercedes es interrumpido por alguien y responde: “Espera un segundo, espera un segundo, que estoy hablando”. Sin embargo, Horner insiste: “Para, creo que esto es mejor [hablarlo] sin cámaras”.

“No, no me importa. Si ustedes creen que este es un pequeño juego sobre rendimiento, se los diré: están equivocados”, insiste Wolff. “No, no, Toto. La seguridad es una responsabilidad de los equipos”, interviene Mattia Binotto (Ferrari), pero es cortado por el austriaco. “Cada uno de ustedes han hecho algo para limitar el problema. Enhorabuena”.

Entonces, Horner ‘le echa más leña al fuego’ al responderle a Wolff: “¡Cambia tu coche! ¡Si tienes un problema cambia tu maldito coche!”. El de Mercedes no tarda en contestarle: “¡Entonces cambia tú tu coche, porque ‘Checo’ [Pérez] ha dicho que está jodido!”.

“No, ¡no lo ha dicho! Habla con mis pilotos”, contraataca Horner. “‘Checo’ lo ha hecho, está grabado. Lo tengo, lo he impreso”, asegura Wolff. Después de eso, Domenicali les expresa que comunicará a la FIA que discutieron el tema de la mejor manera y les pide volver a la pista.

¿Recuerdan cuando Toto Wolff se quejó con la FIA porque no podían eliminar el porpoising en los Mercedes y quería que todos elevaran sus autos?



Pues DTS tuvo acceso a la reunión de jefes de equipo y parecía episodio de The Office.pic.twitter.com/2GLNwfUU8c — 【 Alerta F1 】#BahrainGP🇧🇭 (@AlertaF1) February 24, 2023

Gunther Steiner (Haas) solo se ríe durante la escena, pero después comenta en entrevista para DTS que quizá había algo de espectáculo, pero de lo que estaba seguro es que, “no somos asesinos”, en referencia a las acusaciones de Wolff. Horner también había comentado esos días que su colega quizá había actuado un poco porque estaban las cámaras.

¿'Checo’ Pérez se quejó de su auto en el GP de Canadá 2022?

Justamente en esas fechas, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez sí se quejó de su auto, pero no precisamente del porpoising, sino de que la configuración de su auto estaba mejor adaptada para su compañero Max Verstappen que para él.

“He perdido un poco de confianza y estoy teniendo que pensar demasiado durante la clasificación, esto crea un delta más alto”, dijo el mexicano antes de que sus ingenieros admitieron los cambios en su auto RB18.

‘Checo’ Pérez tuvo un GP de Canadá del 2022 para el olvido; primero abandonó la clasificación por un choque y luego abandonó la carrera por fallas en su auto. La reparación del monoplaza costó casi 10 millones de pesos, pero el tapatío descartó autosabotaje de su equipo para no rebasar en la clasificación a Verstappen.