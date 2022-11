Addio, Mattia: Binotto renuncia como director de Ferrari, anuncia la escudería

El italiano Mattia Binotto renunció a su puesto de director del equipo Ferrari en la Fórmula 1, informó la escudería este martes.

La renuncia de Binotto será efectiva el próximo 31 de diciembre. La escudería agregó que está en el proceso de nombrar al sustituto del italiano, un trámite que concluirá en 2023.

“Con el pesar que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Dejo una compañía que amo, de la que he sido parte durante 28 años, con la serenidad que viene de la convicción de que he hecho todo lo posible por conseguir los objetivos que me he planteado”, dijo el directivo en un comunicado.

La relación entre Binotto y Ferrari estaba definitivamente rota, apuntó este mes el diario Corriere della Sera, que afirma que la salida de Binotto no se había hecho oficial debido a que ambas partes estaban negociando las cláusulas pertinentes del fin de una unión contractual que, al parecer, terminará de “mutuo acuerdo”.

Los rumores sobre su salida de la escudería del ‘Cavallino Rampante’ aumentaron al final de la temporada que acaba de poner punto y final con el Gran Premio de Abu Dabi, aunque un día antes de la carrera el ‘team principal’ se mostró relajado con su situación al frente del equipo.

”Todavía hay muchas cosas en las que necesitamos progresar, se han mostrado debilidades, pero estoy bastante seguro de que, como hicimos en el pasado, revisaremos y trataremos de abordarlas. El equipo está totalmente centrado en 2023″, aseguró en declaraciones recogidas por la Fórmula 1 a mediados de este mes.

Sin embargo, según desvela el rotativo mencionado, Binotto, con contrato vigente hasta finales de 2023, habría mencionado a algunos de sus amigos cercanos durante el último GP que estaba “demasiado cansado para continuar con su trabajo en condiciones críticas dentro de la empresa”.

El nombre que más suena para sustituir a Binotto es el del francés Frederic Vasseur, actual director de equipo de Alfa Romeo.

Binotto deja a la escudería más laureada en la categoría reina del motor, tras 28 años trabajando en ella -desde que llegara como becario en 1995-, los cuatro últimos como director de equipo.