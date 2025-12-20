CDMX

CDMX ‘respirará’ copos de nieve: Activan doble alerta por bajas temperaturas en estas alcaldías

Debido al paso del frente frío 22 por nuestro país, se prevén temperaturas de hasta 1 grado centígrado para el amanecer del domingo 21 de diciembre en la CDMX.

alt default
El frente frío 22 ocasionará bajas temperaturas en la CDMX para el amanecer de este domingo. (Cuartocuro).
Por Redacción

La Ciudad de México tendrá actividades navideñas en varias alcaldías, pero si vas a salir cuídate del frío, ya que las autoridades informaron que se activó la alerta naranja en Tlalpan, donde habrá entre 1 y 3 grados centígrados.

Además, hay alerta amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías de la CDMX. Protección Civil detalló que al amanecer del domingo 21 de diciembre, se esperan entre 4 y 6 grados centígrados en las alcaldías:

  • Álvaro Obregón.
  • Cuajimalpa.
  • Magdalena Contreras.
  • Milpa Alta.
  • Xochimilco.

Las alertas estarán activas a partir de las 00:00 horas y hasta las 08:00 del domingo.

¿Cómo cuidarte de las bajas temperaturas este invierno?

Para evitar ser víctima de alguna enfermedad respiratoria, como la ‘súpergripe’, Protección Civil compartió algunas recomendaciones:

Vacunarte de influenza, COVID-19 y neumococo, abrigarte con capas de ropa, en especial cubrir nariz y boca y evitar cambios bruscos de temperatura.

También toma agua en abundancia y come alimentos ricos en vitamina C. Además, protege tu piel del frío con crema hidratante.

¿Por qué hace frío en la CDMX?

Las bajas temperaturas en CDMX y el resto del país se deben al paso del frente frío número 22, que este fin de semana dejará heladas y lluvias.

En su pronóstico del clima, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el frente frío provocará lluvias de fuertes a muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Las bajas temperaturas estarán en zonas serranas de la República Mexicana, donde el termómetro marcará hasta -10 grados centígrados en Chihuahua y Durango.

Las autoridades también prevén de 0 a 5 grados centígrados en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

La temporada de frentes fríos inició en septiembre y será en mayo cuando concluya. Además, el mes con más de ellos será diciembre, con 7.

CDMXFrente Fríoalerta amarilla

También lee:

whastapp