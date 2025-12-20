Desfile por Día del Policía en CDMX: ¿Qué calles cerrarán y cuáles son las alternativas viales?

La CDMX 'festejará' a la policía capitalina este domingo 21 de diciembre. (Cuartoscuro).

Si tienes planes para salir este domingo y disfrutar de las actividades navideñas de la Ciudad de México, toma precauciones, ya que se realizará el Desfile por el Día del Policía y algunas vialidades estarán afectadas.

Según una publicación en la red social X del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el desfile del domingo 21 de diciembre iniciará a las 08:30 horas en la Estela de Luz, sobre Paseo de la Reforma, para llegar al Monumento a la Revolución.

En la actividad participarán contingentes de la policía de la CDMX para reconocer su labor, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Además, el domingo 21 de diciembre se implementará un operativo especial de movilidad y seguridad, que consistirá en cerrar de manera temporal algunas vialidades.

Las vialidades afectadas serán:

Paseo de la Reforma.

Avenida Chapultepec.

Circuito Interior.

Eje Centra Lázaro Cárdenas.

¿Cuáles son las alternativas viales por el Desfile del Día del Policía?

Si saldrás a pasear muy cerca de donde se realizará el desfile de los policías, puedes tomar rutas alternas:

Avenida Chapultepec.

Rivera de San Cosme.

Circuito Bicentenario.

Insurgentes.

Festejan ‘en grande’ a policías de CDMX con rifas

Además del desfile para reconocer las labores de los policías, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó la rifa de autos, pantallas, tablets y consolas de videojuegos, como Xbox.

Rifa del Día del Policía 2025.

En un documento compartieron quiénes fueron los ganadores de cada dispositivo y detallaron que deben acudir de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 20:00 horas, a las instalaciones de la Subdirección de Profesionalización de Personal Policial y de Seguridad y Custodia, para recogerlos.

Deberán presentar estos documentos:

INE.

Credencial de la SSC CDMX.

Recibo de pago de la segunda quincena de noviembre de 2025.

Comprobante de domicilio

Constancia de Régimen Fiscal.

Para saber si ganaste solo necesitas tener a la mano tu número de empleado dentro de la Policía capitalina.