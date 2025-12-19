Lotería Nacional presenta Álbum Retro del Futbol rumbo al Mundial 2026 en la CDMX

En el marco de la fiesta internacional más grande de futbol, la Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1730, para difundir el Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol, que en esta ocasión acompañará de forma gratuita a quienes adquieran las series completas.

Los 20 billetes conmemorativos rinden homenaje a diversos momentos históricos relacionados con este deporte, a su afición, y las sedes que México ha tenido en 1970, la de 1986 y la reivindicación del mundial femenil de 1971.

La presentación del Álbum Retro estuvo encabezada por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y la representante de México para organizar el torneo mundialista, Gabriela Cuevas Barrón, quienes, ante medios de comunicación e invitados especiales, develaron y dieron los detalles del sorteo conmemorativo.

En su intervención, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón señaló que en el marco de la tercera inauguración del evento de futbol más destacado a nivel internacional, la institución recupera historias que han formado la memoria deportiva y las acerca al pueblo con la presentación del Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol, donde cada página es una puerta al pasado y una invitación a que las nuevas generaciones sientan esa emoción como propia.

Al exponer que la portada del álbum es un homenaje a la tradición milenaria del juego de pelota, la directora destacó que la colección de billetes está integrada por 20 diseños diferentes, seleccionados para mostrar la riqueza gráfica, deportiva y cultural que México ha aportado a la justa más grande del fútbol y quienes compren la serie recibirán el álbum de obsequio.

En esta emisión dijo, hay un reconocimiento como un acto de justicia histórica a la Selección Femenil Mexicana de 1971, quienes llenaron el Estadio Azteca con más de 110 mil personas, rompiendo barreras, adelantándose décadas a su época y como íconos de los cachitos se resalta que la historia del fútbol mexicano también es escrita por mujeres.

Olivia Salomón sostuvo que la colección culmina con el billete conmemorativo de México 2026, con el lema: “Un país, una pasión”, para completar la serie que llegará a los hogares como un recuerdo y una experiencia compartida entre generaciones.

”Es una celebración de lo que somos y de lo que México quiere decirle al mundo rumbo al 2026″, aseguró.

La titular de Lotería Nacional expresó que la Presidenta Claudia Sheinbaum, el equipo del gobierno federal que colabora con la organización, autoridades estatales y locales, trabajan de manera coordinada, cada uno desde su trinchera, para que sea una celebración exitosa: “retomamos la convicción de la presidenta: México es un país extraordinario, poderoso y profundamente humano; un país cuya grandeza nace de su gente y de su capacidad para transformar cada reto en esperanza”.

Al tomar la palabra, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reconoció a la Lotería Nacional como una institución histórica al servicio del pueblo de México, y subrayó la labor de las y los billeteros, quienes hacen posible que la lotería llegue a todos los rincones del país.

Afirmó que recordar es un acto profundamente político, ya que un pueblo que conoce su historia no acepta el desprecio ni el olvido, por lo que esta colección permite honrar a las y los protagonistas de los mundiales celebrados en territorio nacional.

Ante representantes del balompié mexicano y autoridades locales y federales, mencionó: “La pelota regresa a casa”, en alusión a que la Ciudad de México es la única en el mundo que será sede inaugural de cuatro mundiales: 1970, 1986 y el que se vivirá en 2026, así como el Mundial Femenil de 1971.

En ese contexto, reconoció a las mujeres futbolistas pioneras del Mundial del 71, a quienes calificó como precursoras de los derechos de las mujeres, y refrendó que el Mundial 2026 debe ser libre de machismo, racismo, clasismo, xenofobia y cualquier forma de discriminación.

Señaló que la capital del país ya trabaja rumbo al Mundial 2026 con acciones concretas como la construcción y rehabilitación de 500 canchas de fútbol en toda la ciudad, torneos infantiles con la participación de 7 mil niñas y niños y la preparación para romper el Récord Guinness de la clase de fútbol más grande del mundo, en el Zócalo.

Clara Brugada añadió que el Mundial de futbol será un acelerador de obras de movilidad y espacio público, con el objetivo de que la Ciudad de México sea la mejor sede mundialista y reciba con hospitalidad a millones de visitantes.

“Sabemos que la Ciudad de México es de corazón grande y que va a recibir a miles, millones de visitantes y estamos preparados”, expresó la Jefa de Gobierno.

Al hacer uso de la palabra, Gabriela Cuevas Barrón, representante de nuestro país para el torneo mundialista que se organiza entre México, Canadá y Estados Unidos 2026, recordó que, por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el mundial social debe ir más allá de los estadios, y ser un evento que transforme una vez más al país, poniendo a las personas al centro de la experiencia del futbol.

“Queremos que el fútbol se sienta en los barrios en las colonias, en los pueblos de México”.

Gabriela Cuevas añadió que este álbum dialoga con la historia, con la tradición gráfica de la Lotería Nacional, con la memoria colectiva del fútbol en México y con nuestra grandeza cultural e histórica: “Con ese pasado que queremos reivindicar también y que nos llena de orgullo a las mexicanas y mexicanos”.

“Que sea este Álbum Retro nuestra primera patada del mundial social y el principio de muchos logros, de muchos goles que estamos construyendo las mexicanas y mexicanos bajo el liderazgo de nuestra Presidenta”, acertó, para finalmente agradecer a todas las dependencias del Gobierno de México y a la Lotería Nacional por este primer gran paso del mundial social.

En el evento, la futbolista Alicia Vargas, nombrada la “Pelé Mexicana” en el mundial femenil de 1971, manifestó su agradecimiento por la impresión de un billete que rinde homenaje al equipo femenil de ese entonces. De igual forma, Luis Roberto Alves Zague, ex seleccionado mexicano, invitó a la afición vivir con unión, emoción y alegría esta fiesta que llegará a nuestro pais el próximo año.

Como invitados especiales asistieron, jugadoras integrantes del equipo mexicano del mundial femenil de 1971: Martha Coronado, Irma Chávez, Silvia Zaragoza, Lourdes de la Rosa, Guadalupe Tovar, Sandra Tapia, Patricia Hernández, María Hernández y Yolanda Ramírez. De igual forma, estuvieron presentes figuras del futbol mexicano que han vestido la camiseta del seleccionado nacional: Luis Roberto Alves “Zague”, Miguel España y Marco Antonio Ayala.

Los datos del billete que circula por un país futbolero

El Álbum Retro será un obsequio en la compra de la serie de 20 cachitos del Sorteo Zodiaco Especial No. 1730, con un costo total de 700 pesos, mientras que el costo de cada cachito es de 35 pesos, estarán disponibles a partir del lunes 22 de diciembre con las y los vendedores de billetes y en todos los puntos de venta alrededor del país, así como en la App MiLotería donde también se podrá obtener el Álbum en su versión digital al adquirir una serie.

El sorteo cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos, se llevará a cabo la noche del domingo 11 de enero a las 20 horas y tiene una emisión de dos millones 400 mil cachitos. La celebración del sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.