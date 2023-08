¿Cuáles son los beneficios del aloe vera y para qué sirve tomarla en ayunas?

El aloe vera o la sábila se ha usado desde hace varios años con fines medicinales gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, por lo que una dieta que lo incluya podría tener diversos beneficios para tu salud, ya sea tomar su pulpa en agua o jugos o de forma tópica.

Aunque uno de sus usos más conocidos es para tratar afecciones de la piel, no es el único, pues también ha sido relacionado con la pérdida de peso, según el National Center for Complementary and Integrative Health.

Si se toma en ayunas, el cuerpo puede absorber más fácilmente sus nutrientes como uno de los primeros alimentos en la mañana. Es rico en vitaminas A, C, E y complejo B, además de contener calcio, magnesio, zinc y potasio.

El aloe vera se puede consumir naturalmente, en gel o como suplemento. (Foto: Shutterstock)

Los beneficios y usos del aloe vera

De acuerdo son el sitio especializado Heathline, ayuda ante el estreñimiento y al mejorar la digestión, por lo que es apto para quienes sufren de problemas gastrointestinales.

Sin embargo, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos exigió que todos los productos laxantes de aloe de venta libre se retiraran del mercado en 2002 por falta de datos de seguridad en su consumo.

Se recomienda a pacientes con diabetes tipo 2 porque se ha encontrado que puede reducir el nivel de azúcar en la sangre. Hay quienes lo utilizan también como desintoxicante para eliminar las toxinas o suprimir el apetito.

Es aliado en el alivio de la acidez estomacal o las enfermedades por reflujo gastroesofágico o el síndrome del intestino irritable. Otras investigaciones lo asocian con la desaceleración de la propagación del cáncer de mama, aunque los resultados no son concluyentes.

Algunos estudios afirman que puede bloquear el crecimiento de bacterias dañinas en las verduras, lo que facilita el mantener los alimentos por un mayor tiempo. Sus utilidades antibacterianas lo hacen una alternativa a los enjuagues bucales, ya que bloquean la placa y alivian los síntomas de encías sangrantes o hinchadas.

En forma de gel, puede aliviar las quemaduras solares y curar las heridas en la piel, además de mantenerla hidratada y mejorar el acné. Mejora la producción de colágeno y reduce la aparición de arrugas.