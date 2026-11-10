Choque de tráileres y una camioneta provoca cierres en la autopista Siglo XXI: Hay 2 personas muertas

Un choque de dos tráileres y una camioneta dejó al menos dos personas muertas en la autopista Siglo XXI, a la altura de Uruapan, Michoacán.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 10 de noviembre, en el tramo Las Cañas Feliciano, en una localidad conocida como Infiernillo, donde las unidades de carga se impactaron.

Una camioneta estilo pickup que circulaba en la zona se impactó con las unidades de carga, y tras ello se detuvo la circulación en la zona.

Los hechos provocaron la movilización de cuerpos de emergencia del puerto de San Lázaro y los bomberos de Guerrero para extinguir el fuego, para posteriormente notificar a la Fiscalía de Guerrero, que realizó las diligencias correspondientes.

¿Qué se sabe del choque de dos tráileres en la Siglo XXI?

Personal de la Guardia Nacional en su división de Carreteras explicó que el accidente ocurrió en el kilómetro 270 de la autopista.

De acuerdo con las primeras versiones, los tráileres chocaron debido a que uno de ellos invadió el sentido opuesto.

Dicha invasión, según las autoridades, habría sido debido a una falla mecánica.

Videos en redes sociales mostraron la columna de humo derivada del incendio tras el choque múltiple de autos, además de cómo quedaron destruidas las unidades de carga.

La Guardia Nacional, en su división de carreteras, no confirmó si la validad ya reabrió tras el accidente, ni si los tráileres fueron removidos.

Sin embargo, llamó a “continuar por la carretera No. 37 Calzada Benito Juárez a inmediaciones de la localidad de La Mira, Arteaga, Nueva Italia” como vías alternas ante los cierres.

Por ahora se desconoce si entre las dos personas fallecidas están los conductores, y si habrá alguna sanción debido a la invasión de carril.

Tampoco se sabe sobre el estado de salud de las personas que iban a bordo de la camioneta pickup.

Con información de Quadratín.