Carambola en Circuito Exterior Mexiquense: Chocan al menos 6 camiones; rescatan a conductor prensado

La camioneta quedó prensada entre uno de los tráileres y un camión de pasajeros en el Circuito Exterior Mexiquense. (@izcallicom)

El conductor de una camioneta fue rescatado tras quedar prensado luego de un choque múltiple en el Circuito Exterior Mexiquense en las primeras horas de este martes 6 de octubre.

Al lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Ecatepec con herramienta neumática para cortar los fierros del auto y rescatar con vida al hombre, quien fue trasladado al hospital Magdalena de las Salinas debido a las lesiones que sufrió, de acuerdo con información de NMas.

La camioneta quedó prensada debido a que al menos 6 vehículos de carga hicieron un frenado de emergencia.

Tras la maniobra, el vehículo donde viajaba el hombre quedó prensado entre uno de los tráileres y un camión de pasajeros que se dirigía al Metro Deportivo 18 de Marzo y La Raza.

Los pasajeros del autobús también resultaron lesionados con golpes en el cuello, espalda, brazos, pero sin heridas mayores o que se consideraran de gravedad para ser trasladados a algún hospital.

¿Qué zona está afectada por el choque en el Circuito Exterior Mexiquense?

Los automovilistas deberán tomar precauciones o vías alternas debido a que la circulación está afectada en el área donde ocurrió el accidente, a la altura del municipio de Ecatepec, con dirección a Las Américas.

La zona del Circuito Exterior Mexiquense permanece cerrada desde Zumpango debido a que operan los equipos de emergencia para retirar los vehículos involucrados en el choque.

“Se registra tránsito lento sobre el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del kilómetro 32, debido a un accidente vial. La afectación se extiende por aproximadamente 9 kilómetros”, publicó la cuenta de C5 Estado de México en redes sociales.

Las recomendaciones que agregaron son: prever tiempos de traslado, mantener una distancia segura entre vehículos y conducir con precaución al respetar los límites de velocidad.

Dicha interrupción de la circulación afecta a zonas de Zumpango, Tultepec, Tultitlán y a automovilistas que transitan por la carretera Texcoco-Lechería.