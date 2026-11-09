SCJN llama a trabajadores del PJF a retomar labores tras abrogación de acuerdo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la decisión del Órgano de Administración Judicial (OAJ) de abrogar el acuerdo que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, luego de las inconformidades expresadas por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En un comunicado publicado este lunes 9 de noviembre, el Alto Tribunal reconoció la “sensibilidad y responsabilidad” con las que el OAJ atendió las preocupaciones de la base trabajadora respecto al Acuerdo General AG-POAJ-025/2026.

La Corte señaló que, con la abrogación del acuerdo, publicada este lunes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se eliminan por completo los motivos que provocaron la inconformidad de los empleados del Poder Judicial.

“Reiteramos que el fortalecimiento del Poder Judicial se logrará mediante el diálogo y el común entendimiento”, indicó la SCJN.

La Suprema Corte pide terminar paro de labores

La Corte hizo un llamado a los trabajadores de todos los circuitos judiciales a retomar con normalidad las labores jurisdiccionales, en beneficio de la impartición de justicia y de la ciudadanía.

El Alto Tribunal también informó que estará atento a la instalación de las mesas de trabajo en las que se dialogarán los demás temas relacionados con las demandas de los trabajadores del PJF.

La decisión del OAJ se produjo después de las inconformidades y el paro nacional que trabajadores del Poder Judicial iniciaron contra el proceso de evaluación, al considerar que podía afectar sus derechos laborales y poner en riesgo su permanencia en el empleo.

El sábado 7 de noviembre, durante una reunión encabezada por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, el titular del OAJ, Néstor Vargas, y representantes de los tres sindicatos del Poder Judicial acordaron eliminar las disposiciones que pudieran dar a las evaluaciones efectos sancionatorios o implicar la separación del cargo de los empleados.

Este lunes, el pleno del OAJ resolvió abrogar el acuerdo en cumplimiento de los compromisos alcanzados con las organizaciones sindicales.