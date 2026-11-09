Abroga OAJ acuerdo de evaluación sobre desempeño en carrera judicial

Los integrantes del OAJ dijeron que la abrogación del Acuerdo se hace en cumplimiento de los acuerdos alcanzados del sábado 7 de noviembre. (Foto; Quadratin)

El pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) abrogó este lunes su Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 con el cual pretendía regular el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Se trata de un triunfo de empleados del PJF que, desde el fin de semana pasado, iniciaron un paro nacional contra el proceso de evaluación, pues acusaron que implicaba un atentado a sus derechos laborales y ponía en riesgo su permanencia en el empleo.

¿Qué argumentaron los integrantes del OAJ?

Durante una sesión extraordinaria, realizada este lunes, los integrantes del OAJ dijeron que la abrogación del Acuerdo se hace en cumplimiento de los acuerdos alcanzados del sábado 7 de noviembre, con los tres sindicatos del PJF.

Ese día, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, encabezó una negociación realizada entre el titular del OAJ, Néstor vargas y los líderes sindicales, en representación de la base trabajadora.

En ese encuentro se acordó establecer, de manera clara y categórica, que la evaluación del desempeño tendría como propósito fundamental fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia.

Para ello, el OAJ se comprometió a derogar en definitiva toda referencia que pudiera interpretarse en el sentido de que dicha evaluación tuviera efectos sancionatorios, o bien, implique la separación del cargo de los empleados.

Se acordó también eliminar la previsión de evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y modificar los porcentajes de aquellos aspectos que impliquen algún factor de subjetividad, como la opinión de compañeros de trabajo, para determinar el buen o mal desempeño de los empleados en su función.

Igualmente, el OAJ se comprometió a publicar, a la brevedad posible, las modificaciones sustantivas al referido Acuerdo General en el Diario Oficial de la Federación.

El OAJ reprochó que a pesar del compromiso de las dirigencias sindicales de laborar con normalidad en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial hoy lunes 9 de noviembre, hasta el momento continúan cerradas las instalaciones de al menos 50 juzgados y tribunales federales.

Dijo que ello repercute en el derecho de acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad mexicana.

Por ello, aseguró, el Pleno del Órgano de Administración Judicial resolvió abrogar el acuerdo citado “en aras de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita”.

Además. reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la justicia así como la continuidad de los servicios y la adecuada atención en beneficio de la ciudadanía.