EU pone precio a la cabeza de José Salgueiro-Nevarez: ¿Qué sabemos de este líder del Cártel de Sinaloa?

José Salgueiro-Nevarez fue señalado de ser uno de los líderes de un brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos reiteró su intención de capturar a José Salgueiro-Nevarez, conocido como ‘El Che’ o ‘El 90′, operador del Cártel de Sinaloa, y ofrece 5 millones de dólares por información que dé con su paradero.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mencionó que Salgueiro-Nevarez es buscado por crímenes contra Estados Unidos como integrante de Los Salgueiro y aliado del Cártel de Sinaloa, especialmente con la facción de Los Chapitos.

Las autoridades invitaron a dar información sobre su paradero a las oficinas locales del ICE, y a no intentar detenerlo, ya que es considerado como una persona peligrosa.

¿Qué información hay sobre José Salgueiro-Nevarez?

Nacido el 28 de diciembre de 1966, José Salgueiro-Nevarez es identificado como el líder de un brazo armado de Los Chapitos en Chihuahua, de donde es originario.

Junto con sus hermanos, Noel, José y Ruperto, creció en la localidad chihuahuense de Guadalupe y Calvo. Ellos lideraron a ‘Los Salgueiro’, que son señalados por un “largo historial” de narcotráfico en Chihuahua.

Autoridades estadounidenses aseguran que su vínculo con el Cártel de Sinaloa comenzó desde 2005 con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien puso a su hermano Noel al frente de las operaciones del cártel en Chihuahua.

‘Los Salgueiro’ son identificados también como la Organización Salgueiro-Nevarez (OSN).

En 2011, Noel Salgueiro-Nevarez fue detenido, y el liderazgo del brazo armado quedó en manos de Ruperto, y años después el grupo fue vinculado con Aureliano Guzmán-Loera ‘El Guano’, hermano del ‘Chapo’ Guzmán.

A José Salgueiro-Nevarez y sus hermanos se les acusa de distribuir mariguana, heroína, cocaína y metanfetamina para Estados Unidos.

En 2023, ‘Los Salgueiro’ fueron relacionados con un enfrentamiento contra el grupo criminal de ‘La Línea’ en Chihuahua.

Además, para 2024 el gobierno de Estados Unidos aseguró que el Cártel de Sinaloa lidera los procesos de producción y distribución de fentanilo, y que entre 2019 y 2020, el grupo criminal estuvo detrás del tráfico de fentanilo a EU.