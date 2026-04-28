Diputados ‘apuran’ a Hacienda para frenar abusos de empresas de seguros privados

Diputados del PRI y PAN piden que se discuta pronto la iniciativa de reformas a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

Legisladores federales del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados demandaron a la Secretaría de Hacienda “no ceder a las presiones”, frenar los “abusos de las empresas aseguradoras” y aceptar pronto la iniciativa de reformas a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, propuesta por todos los partidos políticos, incluidos Morena y sus aliados del PVEM y PT.

A través del diputado Jerico Abramo, uno de los autores de la iniciativa para regular aseguradoras y miembro de la Comisión de Hacienda, la bancada priista expresó que su partido solicitó al gobierno y a la mayoría de Morena que se apruebe pronto, en un periodo extraordinario, el dictamen que, con el consenso de los diputados de todos los partidos políticos, se elaboró en la Comisión y se aceptó ya en la Junta de Coordinación Política.

Con el dictamen en la mesa, listo para ser votado, y a un día de que termine el periodo ordinario de sesiones en el Palacio Legislativo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados decidió suspender su sesión y dejar el tema para el siguiente periodo ordinario de sesiones, que será hasta septiembre o en un posible periodo extraordinario de sesiones en mayo.

El argumento de la Comisión fue que, tanto la Secretaría de Hacienda como las empresas aseguradoras pidieron “más tiempo” para el análisis de la propuesta de reforma.

Destacó que urge “frenar el agandalle” de los altos costos de las aseguradoras privadas de gastos médicos, de automóviles, de fianzas, de inmuebles.

Denunció que deben evitarse y no permitir “más ‘caballazos’ al cobrar de última hora pantuflas de 5 mil pesos, cajas de kleenex de 8 mil, cajas de paracetamol de 3 mil pesos con 10 pastillas en hospitales privados”.

Exigió terminar con la “opacidad, la falta de transparencia y el abuso en las letras chiquitas de las pólizas”. Explicó que con las reformas a la ley “se sancionará a las aseguradoras que no cumplan con lo prometido o que abusen con el cobro excesivo de sus servicios con multas que van desde 500 y hasta 2 mil UMAs”.

Para ello, aseguró, “se pondrán ‘dientes’ a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para atender las “miles de denuncias que hay cada mes por los excesos en los hospitales privados y aseguradoras. Esta ley va a solucionar el problema”, dijo.

Además, señaló que se busca “romper con los monopolios y los oligopolios”, un “equilibrio en las tarifas”, que se permita a los clientes conocer “en tiempo real el monto de su cuenta” cuando se encuentren internados, y que no se les sorprenda con amplios montos sin consultarlos antes.

Dijo que esta iniciativa va a beneficiar a 14.5 millones de personas con contratos de estos servicios y a 32 millones de usuarios de los servicios médicos privados.

Insistió en que “el dictamen se construyó con las iniciativas que propuso un servidor y con otras que fueron derivando durante este año de otros grupos parlamentarios, a los cuales reconozco el esfuerzo, tanto a los del Morena, Partido Verde, PT, PRI, Movimiento Ciudadano y PAN”.

Precisó que “se recibieron 12 iniciativas que presentamos hace 14 meses y siete más que se fueron agregando durante este último 2026, con las que se complementó la construcción de un dictamen de consenso”.

La iniciativa busca, explicó, que en las pólizas de los seguros ya no haya “letras chiquitas tramposas para los usuarios, que haya tabuladores para los médicos dentro y fuera de la red de hospitales, que hoy no se contemplan”, entre muchos otros aspectos.

El vicecoordinador de PAN, Federico Doring, miembro también de la Comisión de Hacienda, afirmó que “entre los diputados de todos los partidos sí hay acuerdo, lo que no hay es la disposición del gobierno, se pone del lado de las aseguradoras y busca vetar, sabotear y torpedear esta reforma”.

Comentó que la reforma sugiere ajustes en el cobro del IVA de los seguros, la deducibilidad en el ISR, mayor oferta de seguros, precios accesibles e información transparente en beneficios de los usuarios.