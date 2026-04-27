¿Regular aseguradoras y hospitales privados?

La discusión en el Congreso para regular a aseguradoras y hospitales privados es larga. La lista de iniciativas que han sido presentadas en los últimos años ha ido en aumento, y al menos en esta semana se tiene previsto que se avance en alguna de ellas, e incluso suban al pleno.

Pedro Pacheco (Ilustración de Laura Mancilla)

Desde luego, el tema tiene muchas aristas, por el lado de los clientes de las aseguradoras que requieren del servicio de gastos médicos mayores, existen vacíos que han originado costos exorbitantes en la atención de padecimientos, pero que son resultado del otro lado de la moneda: que en hospitales privados los precios, muchas veces, son irreales; por ejemplo, cobran cantidades desproporcionadas incluso por una jeringa. Esa combinación ha llevado a que la industria aseguradora, en esa rama sea objeto de críticas por todos lado, y se tenga una creciente percepción de abuso; arduo trabajo que tiene por delante Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y que por cierto, en dos semanas tendrá su convención anual.

El problema no es solo de precios altos, sino de opacidad y desalineación entre todos los actores del sistema, y por eso, las iniciativas legislativas buscan justamente eso: poner orden donde ha predominado la discrecionalidad, aunque ninguna ley ha servido tal cual en otros países para esos fines.

En el caso del sistema de salud privado en México padece tres fallas estructurales: falta de transparencia, inflación de costos y débil supervisión. No hay que dejar de lado que muchos pacientes desconocen los precios antes de recibir atención, lo que limita su capacidad de decisión. Por otro lado, las aseguradoras tampoco han estado exentas de críticas: aumentos de primas, negativas de cobertura y cláusulas poco claras han generado un incremento en quejas y desconfianza; mala combinación que ha hecho que hoy iniciativas en contra de estas prácticas avancen.

Se prevé que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analice el martes una reforma para poner en “orden” a las aseguradoras que operan con los hospitales privados. Se tomó como base una decena de iniciativas en la materia que han presentado legisladores de distintos partidos y modifica o adiciona diversas disposiciones de al menos siete leyes, como la de la industria aseguradora, la ley general de salud, y de la Profeco.

Por el lado de los hospitales privados se busca que haya de manera obligatoria mayor transparencia de precios, topes o referencias de tarifas vinculadas a la inflación, así como regulación de medicamentos e insumos dentro de los nosocomios, lo que no suena nada mal.

Aunque poner frenos o topes en el caso de algunos productos de las aseguradoras como es el de gastos médicos mayores que es donde se ha centrado el problema y al menos, los datos públicos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) muestran que pierden en ese rubro, podría significar un cambio radical en ese producto o establecer límites a lo que cubren o no, lo cierto es que hoy se está por momentos en un círculo vicioso: hospitales que inflan costos, aseguradoras que ajustan primas para cubrirlos, y los usuarios que terminamos pagando más —ya sea vía pólizas o de nuestros bolsillo.

Tren al AIFA: la gran prueba

Luego de varios años de atraso y presupuesto rebasado, todo indica que por fin el prometido tren de la Ciudad de México para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) está listo, y ayer ya hizo su primer recorrido oficial y apertura, con un costo de 45 pesos el trayecto, esto por promoción en estos días.

Es decir, ya está listo para que los posibles viajeros, si lo deseen hagan alguna prueba real y usar esa vía para salir de viaje a los destinos que el AIFA oferta. Dicen que serán 45 minutos desde Buenavista al AIFA, es decir, quien quiera darse una vuelta para ver cómo le iría en un viaje por ese camino, probar los vagones acondicionados para maletas y los traslados con la oferta lanzada de 45 pesos puede ser una buena opción.

Jesús Esteva (Ilustración de Laura Mancilla)

La obra la ha coordinado desde el sexenio pasado la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que lleva hoy Jesús Esteva y que en el último año tuvieron el arduo trabajo de hacer los ajustes para que pudiera tenerse la alternativa de que las vías llegarán al AIFA, y que mantuvo atrasada la puesta en marcha de esta vía.

Pero además del atraso, la obra nació también con algunos señalamientos sobre las contrataciones para la operación del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA, y ahí Banobras aseguró que todo fue conforme a la ley, esto una vez recibido el título de asignación para su operación y explotación, así como para la prestación del servicio público de pasajeros, el 18 de marzo de 2026, hace poco más de un mes, esto recordando que es el administrador del FONADIN.

Por lo pronto, el personal del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA se integrará a la nómina del Suburbano, ahora Tren Felipe Ángeles, una vez concluida la adquisición de la participación accionaria de CAF y Omnitren; por cierto otra empresa española que le fue bien al vender al gobierno mexicano, en este caso regresar la operación del tren y de Iberdrola con las plantas. Nada mal para ellas.

50 años del Tianguis Turístico

Aunque las actividades empezaron este fin de semana, este lunes será la inauguración oficial del Tianguis Turístico que cumple 50 años de que nació en lo que es su sede original: Acapulco.

Josefina Rodríguez (Ilustración de Laura Mancilla)

Pero previo a ello, al menos buscando tener una mejor agenda turística la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presidió la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Secretarios de Turismo y Funcionarios Turísticos (CNT), en donde se busca diseñar estrategias, se evalúan las políticas públicas y se comparten experiencias para fortalecer el desarrollo turístico del país, aunque por momentos parece que no hay un objetivo común de promocionar al país, y se ha visto cada vez más iniciativas independientes de estados y municipios buscando atraer más turismo a sus destinos.

Lo interesante es que se seguirán impulsando a los Pueblos Mágicos y en donde también la iniciativa privada ha buscado contribuir desde el lado de la bancarización, ya que en muchos lugares simplemente no aceptan pagos con tarjetas; otro de los planes es incrementar las actividades de turismo deportivo, en donde hay muchos estados que pueden ofrecer circuitos y rutas interesantes para este segmento que está creciendo aceleradamente: el de la salud.

Acapulco que ha tenido que reconstruirse en estos casi tres años luego del huracán Otis, recibirá a los visitantes con una mejor cara sin duda, pero aún hace falta mucho por hacer.

Por lo pronto, ya todo listo por parte del secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones y de Acapulco, Noé Peralta para buscar volver a poner en el mapa nacional e internacional, y no sólo sea un destino de fin de semana para los capitalinos.

Afore Coppel de fiesta

Juan Manuel Valle (Ilustración de Laura Mancilla)

Esta semana Afore Coppel que lleva Juan Manuel Valle, celebrará dos décadas de operar, tiempo en el que se ha logrado mantener como una de las administradoras de ahorro para el retiro más utilizada; desde luego, una de las razones es que dado la operación que tienen en las tiendas comerciales –al abrir todos los días de la semana–, les ha permitido situarse en una posición importante entre los trabajadores mexicanos, ya les contaremos más.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.