Aguanta, Cuba: Ayuda humanitaria de México sale ‘a más tardar’ el próximo lunes, adelanta Sheinbaum

El Gobierno de Cuba admitió que el bloqueo a envíos de petróleo a la isla impuesto por EU los obligará a a vivir 'tiempos muy difíciles', pero negó que estén a punto de colapsar.

Cuba tendrá una razón más para agradecer a México: La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a enviar ayudar humanitaria a la isla en los próximos días, explicó en su ‘mañanera’ este viernes.

“Hemos a hablado con el embajador de Cuba en México, principalmente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes (9 de febrero) a más tardar“, detalló en su conferencia de este 6 de febrero en Michoacán.

Si bien la presidenta de México no específico qué ira en ese paquete de ayuda humanitaria, sí mencionó que incluirá alimentos “y algunos otros insumos que nos han pedido”.

Sheinbaum remarcó que su administración sigue “en trabajos diplomáticos” con Estados Unidos para que permitan el envío de petróleo a Cuba sin la amenaza de sufrir la aplicación de aranceles.

“No queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo”, puntualizó.

El Gobierno de Estados Unidos también autorizó esta semana el envío de ayuda humanitaria con un valor de 6 millones de dólares, aunque no incluyó combustible que la isla necesita para la generación de electricidad.

“La gente no tiene acceso a alimentos, y no es porque no permitamos que el petróleo venezolano ilícito siga enriqueciendo a Raúl Castro. Es porque el Gobierno no puede abastecer los estantes de las tiendas”, afirmó el Departamento de Estado en un comunicado.

¿Sheinbaum tendrá llamada con Miguel Díaz-Canel por ayuda humanitaria a Cuba?

Consultada sobre la posibilidad de dialogar directamente con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, Sheinbaum se mostró abierta.

“Si es necesario, sí. Hasta ahora no, no hemos planteado esa posibilidad y hemos estado pues a través de la embajada de Cuba en México”, sostuvo.

El eventual envío de ayuda se dará luego de que Petróleos Mexicanos reportó que envió en 2025 petróleo a la isla por 496 millones de dólares y que México mantiene un solo contrato comercial con Cuba vigente desde 2023.

En días recientes, México reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguirá enviando ayuda humanitaria.

Cuba advierte: ‘Viviremos tiempos difíciles’

El presidente Miguel Díaz-Canel dijo que la isla aplicará un plan “muy inteligente, muy creativo” para sortear la falta de suministros de crudo por las nuevas sanciones de Donald Trump.

“Vamos a vivir tiempos difíciles”, el plan es “muy difícil para la población en su conjunto, para la industria, para la producción de alimentos, para la agricultura, para los servicios”, reconoció en conferencia de prensa el jueves 6 de febrero.

Con información de EFE