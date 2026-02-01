Mario Delgado lamenta: ‘Mi tía Eugenia y mi prima Sheila fueron asesinadas; se hará justicia’

Mario Delgado aseguró que se hará justicia por el asesinato de su tía y su sobrina.

Mario Delgado confirmó el asesinato de su tía, Eugenia, y su sobrina, Sheila, el sábado 31 de enero en la colonia Placetas Estadio, Colima.

“Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada”, lamentó Mario Delgado en sus redes sociales.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) mencionó que sus familiares fueron asesinadas en su domicilio, aunque aún se desconocen las causas del ataque armado.

Delgado aseguró que “se esclarecerá el caso y habrá justicia”, luego de reportes periodísticos que apuntan a que las mujeres eran víctimas de amenazas y de invasión a su propiedad.

Mario Delgado recuerda a sus familiares asesinadas en Colima

En su publicación en redes sociales, Mario Delgado dio a conocer que su tía Eugenia, ‘Queña’, como le decían, se dedicaba a hacer pasteles, y que en las fiestas de cumpleaños del exlíder nacional de Morena ella le cocinaba uno.

“Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla”, escribió Delgado, quien finalmente mencionó que su tía ya está con sus abuelos y el padre del titular de la SEP, “su hermano consentido”.

Asesinos de la tía y sobrina de Mario Delgado fueron abatidos

El mismo sábado, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz informó un enfrentamiento entre policías de Colima y civiles armados en el que abatieron a tres presuntos asesinos de Eugenia y Sheila, la tía y la sobrina de Mario Delgado.

Los hechos ocurrieron luego de un operativo en el que identificaron un auto Chevrolet Groove azul claro, presuntamente relacionado con el ataque.

El auto fue hallado en la colonia Punta Diamante, en Villa de Álvarez, y mientras los elementos de seguridad se acercaban fueron atacados a balazos, lo que desató el enfrentamiento donde murieron tres de los atacantes y un policía resultó herido, aunque está fuera de peligro.

Por ahora se desconoce si hay más personas implicadas en el asesinato de la familia de Mario Delgado, y si los criminales abatidos forman parte de algún cártel que opera en la zona de Colima.