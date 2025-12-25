¿Sasil de León, senadora de Morena, tiene un crédito de 330 millones de pesos? Funcionaria aclara ‘error’

Sasil de León comentó en redes sociales que hubo un error en un reportaje en el que se habó de un crédito hipotecario de 330 millones de pesos.

Los escándalos de lujos y cero austeridad persiguen a Morena, incluso en Navidad, y la senadora Sasil de León fue recientemente acusada de tener un crédito hipotecario de 330 millones de pesos, aunque lo desmintió.

Ni los 12 millones de pesos que vale la casa de Gerardo Fernández Noroña alcanzan una décima parte de lo que sería el crédito hipotecario que supuestamente tiene la senadora de Chiapas, quien aseguró que todo se trata de una mentira, y acusó a medios de comunicación de ‘agregar ceros de más’.

En un video publicado en su cuenta de X, Sasil de León explicó que cuenta con un crédito únicamente por 3 millones 300 mil pesos desde el 2020, mismo que está declarado y que, según ella, no incurre en ninguna ilegalidad.

“Me levanté con la noticia de que tengo un crédito de 330 millones de pesos. Imagínense. El Chiste se cuenta solo, no tengo ni qué explicarselos... Bueno, ni Leonel Messi tiene una casa de 330 millones de pesos”, argumentó la senadora al calificar de poco congruente un crédito hipotecario de ese tipo.

Sasil de León mencionó que pensó en que no tenía que aclarar este tema; sin embargo, se preocupó, ya que se definió como una persona que ha recorrido el estado de Chiapas en varias ocasiones en más de 15 años sin ningún tipo de seguridad, pero a partir de ahora tendrá que hacerlo.

“Hoy, ante esta noticia, ante este reportaje tan vil, tan irresponsable... Tan bajo, tan increíble, me fui a mi institución bancaria (BBVA) y este documento que enseguida les voy a mostrar”, ilustró la senadora morenista, para segundos después mostrar un documento en el que se muestra el adeudo, exactamente por 3 millones 288 mil 288.89 pesos.

¿Cuánto debe en crédito hipotecario la senadora Sasil de León?

El documento mostrado por Sasil de León, exaspirante a gobernadora de Chiapas, muestra que la senadora recibió un crédito por 3 millones 288 mil 888.89 pesos el 30 de noviembre de 2020.

Desde ese entonces, a la funcionaria se le descuentan unos 27 mil 481.20 pesos mensualmente.

Dicho monto se encuentra en su declaración patrimonial, y especificó esta información debido a que, según un reportaje, se le acusaba de vivir en una casa prestada, y no en una casa millonaria que se financió bajo dicho crédito.

“Lo aclaro y hago este video para dejar constancia, para dar testimonio público de eque este reportaje vulnera mi seguridad, pero sobre todo para que sepa el pueblo de Chiapas que no somos iguales, y que no vamos a permitir que estos reportajes tan bajos desacrediten lo que hemos construido”, explicó la senadora.

Finalmente, Sasil de León aseguró que para poder conseguir un crédito de 330 millones de pesos, ella debería contar con un patrimonio de más de mil millones de pesos.