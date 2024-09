Las parientes de Sasil

Con la novedad de que Sahara Munira José Flores, cuñada de la senadora morenista Sasil de León Villard, fingió ser lesbiana para ocupar una diputación plurinominal local que, por acción afirmativa, le correspondía a un integrante de la comunidad LGBT de Chiapas. Pese a ello, el sábado, la Sala Regional Xalapa del TEPJF revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Chiapas que garantizaba ese espacio a la activista de la diversidad sexual María Teresa Campos Flores. Resulta que Sahara Munira está casada con Fitzgerald de León Villard, hermano de la senadora Sasil, quien, por otra parte –habría que decirlo– tiene como suplente a su hermana Itzel Francisca. Es decir, en Morena están en contra del nepotismo, ¿qué no?

Lo que presume la SSa

Prácticamente todo el sexenio estuvo perdido, borrado. Pero ayer el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, salió a inaugurar el Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar Kalan. Alcocer destacó que “las artes tienen un enorme impacto en los centros sanitarios”, y que transforman entornos inhóspitos en “ámbitos acogedores que ofrecen a los pacientes consuelo cuando están enfermos”. Todo eso está muy bien, pero, ¿no sería bueno que también garantizaran médicos e insumos en las clínicas, como las de Chiapas, donde hasta el personal protesta por las carencias?

El futuro de López-Gatell

Y hablando de funcionarios de la Secretaría de Salud, como pólvora corrió ayer en redes la versión extraoficial de que el tristemente célebre ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tendría ya garantizado un hueso. Se dice que el ‘zar anticovid’ sería representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, Suiza. Dada la conocida pugna que hubo entre el epidemiólogo y la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, por las medidas ante la pandemia, resultaría difícil de creer esa versión. Aunque sabiendo las cuñas que López Obrador ha metido en el gabinete de la doctora, todo podría suceder…

El cariño a las góbers

Entre tanto agradecimiento que hizo ayer el presidente López Obrador a los colaboradores del Tren Maya, hubo una mención particular a la gobernadora de Quintana Roo. “La gobernadora consentida del sureste: Mara Lezama”. Sin embargo, para no causar celos en el penúltimo día de su gobierno, también agregó uno para la de Campeche: “Ni modo, también quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo a Layda (Sansores). A todas las gobernadoras de México”. La pregunta es si en ese ‘todas’ también incluyó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con quien marcó su raya no sólo por ser de oposición y promover los amparos contra los libros de texto, sino también porque ésta le pidió que “deje de hacerse pendejo”.

Diputados, ¿“migajas” para Acapulco?

Duró arremetió el PAN contra la ‘4T’, por la “desatención” de sus gobiernos a los damnificados de John en Acapulco. El jefe morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que, en la Jucopo, todos los partidos acordaron que sus legisladores donarán parte de sus salarios y que instalarán en San Lázaro centros de acopio. Pero la coordinadora panista, Noemí Luna, desentonó con el acuerdo que aprobó y criticó que los centros de acopio “son insuficientes”; es decir, que no solucionarán sus desgracias “con migajas”, lo que necesiten –dijo– es el Fonden, para atender los desastres naturales. Ni en eso hay acuerdos.

Se acumulan marchas para el 1 de octubre

Se empieza a complicar el día de la toma de posesión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien empezará su sexenio no con una, sino con dos marchas por un problema heredado: la reforma judicial. Primero, a las 9 de la mañana, estudiantes de derecho se manifestarán del Hemiciclo a Juárez al Monumento a la Revolución. Y a las 16 horas, los trabajadores de la judicatura volverán a tomar las calles, partiendo del Monumento a la Revolución hacia el Ángel, con lo que marcarán el primer reto para la próxima mandataria.