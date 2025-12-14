Del desafuero a la presidencia en 2018: ¿De qué trata el nuevo documental sobre la vida de AMLO?

El documental aborda episodios clave de la trayectoria de López Obrador, desde sus inicios como líder opositor en Tabasco, su papel como jefe de Gobierno en la Ciudad de México, el proceso de desafuero que enfrentó en 2005. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

A un par de semanas de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó su nuevo libro titulado ‘Grandeza’, durante este fin de semana se publicó el documental Soy un hombre de fe y convicciones, que aborda la trayectoria política del exlíder y fundador de Morena.

El documental, estrenado el 13 de diciembre en Canal Once, presenta entrevistas, testimonios de colaboradores y material de archivo que vinculan la dimensión humana del exmandatario con su vida pública y social.

Fue dirigido por Joaquín Guzmán Luna, con la colaboración de Lourdes Rueda y la coproducción de Sol y Sombra, Canal 14 y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

El filme incluye comentarios de colaboradores cercanos a López Obrador, así como testimonios de personas de la sociedad civil, quienes analizan cómo la fe y las convicciones personales influyeron en su carrera política y decisiones públicas.

¿De qué trata y quiénes participan en el nuevo documental sobre la vida de AMLO?

Entre los participantes se encuentran figuras vinculadas con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como Luisa María Alcalde, quien ocupó la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de López Obrador, y el senador Gerardo Fernández Noroña. También participan voces culturales como Elena Poniatowska, quien ofrece un análisis sobre la figura del exmandatario.

El documental aborda episodios clave de la trayectoria de López Obrador, desde sus inicios como líder opositor en Tabasco, su papel como jefe de Gobierno en la Ciudad de México, el proceso de desafuero que enfrentó en 2005, la contienda electoral de 2006 contra Felipe Calderón, hasta su llegada a la presidencia en 2018.

De igual forma, se muestra imágenes de su despedida al final del sexenio y fragmentos poco conocidos de su relación con comunidades indígenas y sectores populares.

¿Dónde ver el nuevo documental sobre la vida de AMLO?

Canal Once programó la transmisión en dos fechas: la primera fue el pasado 13 de diciembre y la retransmisión será el próximo martes 16 de diciembre a las 23:00 horas.

Además, el documental está disponible en línea a través de los canales oficiales de YouTube de Canal Once y Canal Catorce, donde puede verse de forma gratuita.

Cabe señalar que no es el único documental que aborda parte de la vida política del López Obrador. Otros filmes son:

¿Quién es el Señor López? (2006), dirigido por Luis Mandoki , centrado en su candidatura presidencial y el contexto electoral de ese año.

(2006), dirigido por , centrado en su candidatura presidencial y el contexto electoral de ese año. Esto soy , producido por Verónica Velasco y Epigmenio Ibarra, que recorre momentos clave de su vida con testimonios y material personal.

, producido por y Epigmenio Ibarra, que recorre momentos clave de su vida con testimonios y material personal. The People’s Choice: Mexico, Morena, and the 2018 Election, documental en inglés que analiza su victoria electoral y el surgimiento de Morena.

AMLO presenta su nuevo libro tras su retiro de la política

El pasado 30 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador presentó su más reciente libro titulado Grandeza, una obra que busca reivindicar a los pueblos originarios y exaltar la identidad cultural de México.

La presentación se realizó mediante un video grabado desde su finca en Palenque, Chiapas, donde el exmandatario declaró que no hará una gira de promoción y que su intención es mantenerse en retiro político.

El libro fue publicado por Editorial Planeta y está disponible en formatos impreso y digital. Consta de más de 600 páginas y está a la venta en librerías físicas y plataformas en línea.

Recientemente, el nuevo material de López Obrador generó polémica debido al reparto de más de 17 mil ejemplares que realizó el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, entre legisladores de su bancada.