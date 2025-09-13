¿Qué sigue para Hernán Bermúdez?: Paraguay prepara extradición del presunto líder de ‘La Barredora’

El Ministerio Público de Paraguay confirmó la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de ‘La Barredora’ (Fotoarte: El Financiero)

El Ministerio Público de Paraguay informó este sábado que coordinó la captura con fines de extradición de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López y presunto líder del grupo criminal ‘La Barredora’, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado de prensa, la Fiscalía paraguaya señaló que “intervino en un procedimiento de cooperación internacional que derivó en la detención preventiva con fines de extradición” de Bermúdez Requena, alias ’El Abuelo’ o ‘Comandante H’.

El hombre, capturado entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso, es requerido por la justicia mexicana por presunta “asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés” en el estado de Tabasco, añadió la nota.

La Fiscalía de Paraguay recibió la solicitud de las autoridades mexicanas por la vía diplomática, conforme a un tratado de extradición vigente entre ambos países, lo que permitió que el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción, Osmar Legal, dictara la orden de detención.

Luego de contar con “la información de inteligencia compartida por las autoridades mexicanas”, se dispuso el allanamiento en el barrio cerrado Surubi’i, indicó la Fiscalía.

México celebra detención de Hernán Bermúdez y agradece apoyo de Paraguay

El procedimiento estuvo a cargo del agente fiscal Giovanni Grisetti, acompañado por funcionarios del Departamento de Extradición de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa del Ministerio Público, y por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, agregó la fuente.

Bermúdez Requena es uno de los presuntos líderes de ‘La Barredora’, grupo criminal dedicado a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculado al CJNG, uno de los seis cárteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero pasado.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró esta jornada en la red social X la detención de “uno de los capos más buscados de México” como “un golpe contundente al crimen organizado transnacional”, y destacó la colaboración de las autoridades mexicanas.

Poco después, la presidenta, Claudia Sheinbaum, agradeció en la misma red social al Gobierno de Paraguay por la colaboración “en la detención de Hernán ‘N’, vinculado por delincuencia organizada”.

La captura de alias ‘Comandante H’ fue anunciada el viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, quien aseguró el pasado 22 de julio que existía una orden de aprehensión y una ficha roja de Interpol contra Bermúdez Requena.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad en Tabasco, cuando el actual senador oficialista Adán Augusto López Hernández gobernaba ese estado (2018-2021), antes de ocupar el cargo de secretario de Gobernación (Interior) en el Gobierno del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).