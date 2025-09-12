Luisa Alcalde critica a ‘Alito’ Moreno por decir que México es una ‘narcodictadura’: ‘Siempre miente’

Luisa María Alcalde criticó a Alejandro Moreno por decir que hay una 'narcodictadura' en México durante una entrevista con un medio estadounidense. (Crédito: Cuartoscuro)

Luisa María Alcalde, lideresa nacional de Morena, arremetió contra Alejandro Moreno, dirigente del PRI, por la entrevista que concedió a la cadena Fox News.

La morenista calificó como indignante que el también senador afirmara que en México existe una “narcodictadura” y que lo intentan silenciar como opositor.

“¡Indignante! Alito Moreno dice en una entrevista que en México hay una ‘narcodictadura’ y que lo quieren silenciar. La realidad es que nadie lo calla: habla todos los días, aunque mienta todo el tiempo”, escribió la senadora.

Además, la dirigente de Morena sugirió que el PRI se encuentra “al borde de la extinción”. En los últimos años, el partido tricolor perdió relevancia, incluso cuando compitió en coalición con el PAN y el PRD.

Senadores de oposición entrevistados por Fox News

Fox News se caracteriza por difundir ideas conservadoras y suele dar espacio a figuras como Donald Trump y otros funcionarios de la administración estadounidense, así como a políticos que comparten esa visión.

Lilly Téllez, senadora del PAN, ya había participado en entrevistas con esa cadena. En sus intervenciones acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Un discurso similar expuso ‘Alito’ Moreno en su reciente entrevista. Aseguró que no se puede transitar con libertad por la presencia del crimen organizado, que existen pactos con el gobierno de Morena y que “hay persecución política brutal contra los opositores”.

“Sus gobernadores, sus políticos, sus legisladores están vinculados al crimen organizado y estos son los narcopolíticos de Morena, por eso los tienen que investigar y los tienen que sancionar”, declaró Alejandro Moreno a Fox News.

Las participaciones de senadores de oposición en medios internacionales cobraron fuerza luego de que se señalara a instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero para miembros del crimen organizado.

El caso se intensificó cuando se confirmó que Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, era buscado por presuntamente liderar el grupo ‘La Barredora’.

La presidenta Claudia Sheinbaum también criticó la entrevista que ofreció Lilly Téllez y sus comentarios sobre supuestos vínculos del gobierno con el narcotráfico. En el caso de ‘Alito’ Moreno, afirmó que no enfrenta persecución política y lo ridiculizó por sus viajes a Washington, donde presume reuniones con actores políticos estadounidenses.

Hasta ahora, la diputada federal Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, pidió a Lilly Téllez solicitar licencia y ponerse a disposición de las autoridades por presunta traición a la patria, aunque no existe claridad sobre el avance de ese proceso.